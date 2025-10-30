A fines de agosto pasado, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió suspender y envió a juicio político al juez federal de Mar del Plata Martín Poderti.

El hombre está acusado por mal desempeño de sus funciones tras haber robado 144 monedas de oro que estaban secuestradas en una causa judicial. En ese momento, Poderti se desempeñaba como secretario en la Justicia Federal de San Martín.

Según la investigación, ingresó 19 veces a una caja de seguridad y retiró 144 piezas incautadas.

Este miércoles rompió el silencio y dijo es "víctima de un vuelto narco".