"Son una manga de hdp que especulan sobre lo más terrible que pasa en la Argentina que es la pobreza, no podés evadiste de comprar leche y te aumentan el precio igual, entonces ahora lo congelan al precio y dicen 'no te voy a poner leche en el supermercado', son unos hdp no hay otra manera de describirlos", editorializó Nancy Pazos.

En su programa de Rock & Pop, la periodista cruzó a los empresarios dueños de las empresas multinacionales que controlan el precio de los alimentos por no acatar la medida tomada por el secretario de comercio Roberto Feletti.

"Se agarran de una supuesta debilidad del gobierno para vaciar las góndolas y está es la nueva manera de golpe de estado en la Argentina, no lo minimicemos, si vos tenés un país desabastecido y no encontrás fideos para darle de comer a tus hijos, salís a la calle y querés matar a alguien", consideró Pazos.

Y remató:"Esto que sucede es el poder económico concentrado de la Argentina que siente que está a tiro de volver a ganarle a las fuerzas más populares con el Pro y Juntos en todo el país y resistiendo para que esto suceda, la medida es extrema por un montón de razones y errores anteriores, la discusión de fonde que está dando es muy heavy, muy pesada e importante y los medios de comunicación responden a los empresarios y de no regular precios".