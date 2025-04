El móvil de C5N salió a buscar testimonios sobre cómo vive la gente y las consecuencias a las políticas de Javier Milei que están destruyendo el país.

Esta joven estudiante y trabajadora, contó: "Hace 3 meses no tengo trabajo fijo. Se me derrumbó la vida, no puedo mantener la casa".

Luego detalló: "Estudio en la universidad publica pero mi tío no tiene trabajo tampoco, él y yo manteníamos la casa así que ahora estamos muy complicados.

Y cuando la periodista preguntó cómo hacen para llegar a fin de mes, contestó: “Como podemos”.