“¿Quién es el facho que me habla?”, lanzó la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, y así cruzó con dureza a uno de los panelista de Crónica.

Desde el móvil de la señal de noticias, Bregman volvió a cuestionar con dureza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los episodios represivos en la Plaza Congreso durante las marchas de jubilados.

En medio del intercambio con el estudio, la dirigente del FIT aseguró: “Patricia Bullrich va a terminar presa”.