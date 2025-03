La situación de los yerbateros de Misiones es dramática, desde que el Gobierno desreguló el mercado de la yerba. Desde diciembre pasado realizan un cese de cosecha en forma de protesta, y esta semana, hubo tractorazo en el puesto que la Agencia Tributaria de Misiones (ATM).

Allí, un productor le suplicó de rodillas al ministro del Agro y la Producción de la provincia, Facundo López Sartori, que lo ayude. Se trata de Juan Manuel Jones, un productor de 20 hectáreas de la zona de Andresito.

“¿Querés que me humille? Mirá que me humillo”, dijo el hombre y se arrodilló ante el ministro.

Luego, contó el contexto: “El ministro fue a pedirnos que levantemos la manifestación, que ya no teníamos nada que hacer en Rentas (oficina donde se manifestaban). Me arrodillé y le supliqué. Fue muy simple y me salió todo espontáneo. No está armado”.

Jones reveló recibió amenazas antes de reunirse con el ministro.

¿Soluciones? “Nosotros le pedimos al ministro que haga algo; fuimos a Nación, le pedimos al secretario Iraeta, quien nos recibió muy amablemente, pero no nos dio ninguna solución. No sirvió de nada. Karina Milei vino a Misiones e intentamos hablar con ella, pero no nos permitieron hacerlo. Sí hablamos con la vicepresidenta Victoria Villarruel, y nada”.

Y concluyó: “Estamos desesperados. A nosotros las industrias nos pagan a 180 días. A pesar de que la inflación es menor, necesitamos mejorar el precio para no fundirnos. Estamos $130 por debajo del costo. Hoy, una industria me debe cerca de $4 millones”.

Así acciona este Gobierno.