En TN, tras la paliza del peronismo a La Libertad Avanza en las elecciones del domingo en la Provincia de Buenos Aires, Elisa Carrió criticó duro al presidente de la Nación. "La pareja presidencial es perversa", dijo la dirigente del ARI sobre Javier y Karina Milei.

Y Alejandro Fantino salió a responderle como si fuera vocera del gobierno: "Usted, Carrió le ha arruinado la vida a mucha gente inocente, quizás se esté mirando en el espejo de esa perversión".

"Es perverso lo que hace, se escudó en que era la defensora y paladina de la justicia. Acusó al presidente de consumir pornografía infantil".

Lo llamativo es que Fantino avisó, "no voy a hablar mal de Carrió". Pero concluyó, enojadísimo: "No hay más perversa que lo que hizo Carrió".