En TN realizaron un debate entre legisladores del PRO y de la Libertad Avanza. Por el macrismo estuvieron Daiana Fernández Molero -de la Ciudad-, Darío Nieto y la inefable Laurita Alonso -otra vez candidata porteña-; mientras que Juliana Santillán los enfrentó por LLA.

Claro, según el macrismo, ayudada por los periodistas de TN, Gualupe Vázquez, Manu Jove y Joni Viale. Esto denunció en sus redes el referente de Libres y Republicanos de Córdoba, Carlos Zenozain.

“Y Así tratan a los dirigentes del PRO en este programa, el de Jonatan Viale... más que entrevistas es enfrentarse a la INQUISICIÓN peor que 678, yo no me explico porqué siguen aceptando ir a esa mugre", escribió.

Agregó: “Si digo públicamente lo que pienso de esos 'periodistas' ahí presentes me echan del país, me lo guardo por respeto a mis seguidores y a los funcionarios de mi partido que me siguen en tuiter. Vean el video y saquen sus propias conclusiones, si yo fuera el invitado el puñetazo de Alfredo Casero sería una caricia ante tanta bajeza (y eso que sólo puse una parte)”.



Y remató: "La falta de respeto de periodistas a los que defendimos ante los arteros ataques del kirchnerismo durante veinte años da asco”.