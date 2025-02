Como cada miércoles desde hace meses, un grupo de jubilados se moviliza hasta el Congreso de la Nación en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Y otra vez hubo represión.

Esta vez, el reclamo de los jubilados fue acompañado por trabajadores de la salud, jóvenes y agrupaciones de izquierda. Pasadas las 17.30, la policía activó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y reprimió a los manifestantes con empujones, golpes y gases lacrimógenos.



En medio de la violencia, el periodista de C5N Nicolás Munafó intentó abrirse paso para mostrar cómo pese a que una señora mayor se había desmayado, la policía continuaba avanzando. Y recibió gas de parte de un oficial.

“A mi no me tirés la puta que te parió, no ves que hay una señora en el piso la concha de tu madre”, soltó el colega.

El momento en que comenzó la represión