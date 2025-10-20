Florencia Arietto sigue su derrotero en medios disparando odio y acusaciones. Esta vez, en La Nación+ con Luis Majul, nadie la frenó como en la nota en que Luis Novaresio le recordó su mala gestión en Independiente.

La libertaria participó como panelista del informe que presentó Majul sobre ‘La Matanza, tierras sin ley: tomas, narcos y tiros’; allí Arietto estigmatizó a los bonaerenses y de las elecciones. Acusó a Jorge Taiana, el candidato a diputado número de Fuerza Patria en Provincia de Buenos Aires, de "peroncho tirabombas".

"No lo podés votar, como no podés votar a Caren Tepp en Santa Fe", dijo Arietto, la misma que hace dos meses fue echada de una huelga de trabajadores en esa provincia.

"No ataquen a Milei"

"Estamos en Hiroshima, estamos juntando los pedazos. Quieren hacer mierda a un presidente que está hace dos años. No ataquen a Milei que es lo último que tenemos", se enfureció -todo sin s-, Florencia.

Y las redes reaccionaron: