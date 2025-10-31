‘’Ninguno se percibe negro hasta que le toca‘’, la genial reflexión de un hombre que se acaba de quedar sin trabajo
Este hombre de 39 años fue abordado en la calle por un móvil de TV justo un día después de quedarse sin trabajo. En tres minutos, tiró un montón de reflexiones sobre cómo y por qué el pueblo vota contra sus intereses.
"Me acabo de quedar sin laburo. De un día para el otro. No trabajo para el sector público, no soy un ñoqui, me rompo el culo… La empresa no funciona y esta vez me tocó a mí", dijo este hombre apenas fue abordado por el móvil de El Destape, que salió a la calle a preguntar por la reforma laboral que propone el Gobierno.
Al reflexionar sobre el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo pasado, el hombre de 39 años dijo: "Votan 'en contra de'. Así se prendan fuego no importa, que se joda el negro que cobraba un subsidio, el boliviano que se atendía en el hospital público y ninguno se autopercibe negro hasta que le toca".
"Para un sector de la sociedad, este tipo representa lo que para nosotros representó Néstor Kirchner, necesitaban un antiperonista", consideró, y remató: "Se ve la falta de autopercepción de clase".
Tiró mil verdades en 3 minutos el loco este.