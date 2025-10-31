"Me acabo de quedar sin laburo. De un día para el otro. No trabajo para el sector público, no soy un ñoqui, me rompo el culo… La empresa no funciona y esta vez me tocó a mí", dijo este hombre apenas fue abordado por el móvil de El Destape, que salió a la calle a preguntar por la reforma laboral que propone el Gobierno.

Al reflexionar sobre el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo pasado, el hombre de 39 años dijo: "Votan 'en contra de'. Así se prendan fuego no importa, que se joda el negro que cobraba un subsidio, el boliviano que se atendía en el hospital público y ninguno se autopercibe negro hasta que le toca".

"Para un sector de la sociedad, este tipo representa lo que para nosotros representó Néstor Kirchner, necesitaban un antiperonista", consideró, y remató: "Se ve la falta de autopercepción de clase".

Tiró mil verdades en 3 minutos el loco este.