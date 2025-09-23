Cipayo y gorila
''Mientras no vuelven los peronistas...'': el libertario que prefiere ser colonia norteamericana
Este hombre está a favor del rescate financiero que Estados Unidos le ofrece a la Argentina para seguir pagando la deuda. ¿Fundamentos de su respuesta? "Con tal de que no vuelva el peronismo".
Este hombre está a favor de la presencia de Javier Milei en Nueva York para reunirse con Donald Trump con la promesa del rescate financiero del Tesoro de Estados Unidos a Argentina.
¿Fundamentos de la respuesta? "Con tal de que no vuelva el peronismo", contestó. Y casi lo pisa un auto.