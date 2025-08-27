La crueldad del Gobierno de Milei no tiene límites. Queda más evidenciado en dos áreas muy sensibles: jubilados y discapacidad. Este martes, el Pelado Trebucq se chocó con esa realidad en vivo.

En Cenital, varios periodistas debatieron sobre los escándalos de la gestión Milei. En medio de la denuncia por corrupción tras la revelación de los audios de Spagnuolo que compromete al apellido presidencial, Sofía Caram habló del escenario desesperante que vive la comunidad.

"Hay familias enteras sufriendo por la quita de sus pensiones, del traslado para sus terapias… y mientras pasa eso, una persona se lleva 800 mil dólares por mes por abajo de la mesa", enumeró. Y remató: “Es perverso”.

El programa completo sobre los escándalos del Gobierno

María O'donnell y Ernesto Tenembaum escucharon a Sofía Caram. Ella contó que “familias sufrieron las auditorías de Spagnuolo, que en los audios confiesa que la inventa para darles de baja porque es una caja con mucha guita”.