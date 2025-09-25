''Lo que hizo el Gobierno con las retenciones es una estafa más grande que las cripto''
Pedro Peretti, extitular de la Federación Agraria Argentina, cuestionó al Gobierno porque "ni sacó ni bajó las retenciones". Y consideró las medidas con el campo de "de un tributarismo feudal" alevoso.
Lo que dijo Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina, también se lo dijo Eduardo Feinmann al titular de la Sociedad Rural en una nota radial: "El Gobierno los engañó".
Peretti, miembro del Movimiento Arraigo y la agrupación Grito de Alcorta, cuestionó al Gobierno porque "ni sacó ni bajó las retenciones". Y consideró que "Es una medida de un tributarismo feudal", y que se está ante una "estafa monumental, superior a las cripto".
"La baja de retenciones sirve a tres mil personas que tienen los quince millones de toneladas de granos y a las siete u ocho grandes exportadoras dueñas de esa soja, al resto del país no", agregó Peretti.
"Seguramente esta medida fue pactada con CIARA (Cámara de la Industria Aceitera)", advirtió, y sentenció: "Al pueblo lo jode porque esto tiene impacto inflacionario".