Lo que dijo Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina, también se lo dijo Eduardo Feinmann al titular de la Sociedad Rural en una nota radial: "El Gobierno los engañó".

Peretti, miembro del Movimiento Arraigo y la agrupación Grito de Alcorta, cuestionó al Gobierno porque "ni sacó ni bajó las retenciones". Y consideró que "Es una medida de un tributarismo feudal", y que se está ante una "estafa monumental, superior a las cripto".

"La baja de retenciones sirve a tres mil personas que tienen los quince millones de toneladas de granos y a las siete u ocho grandes exportadoras dueñas de esa soja, al resto del país no", agregó Peretti.

"Seguramente esta medida fue pactada con CIARA (Cámara de la Industria Aceitera)", advirtió, y sentenció: "Al pueblo lo jode porque esto tiene impacto inflacionario".