Envalentonado por el resultado de las elecciones del domingo pasado, Alejandro Fantino hizo una analogía como si la política fuera un Mundial de fútbol.

"Pensando en 2027, La Libertad Avanza está "en semifinales… No significa que pueda ser campeona", dijo Fantino, y advirtió que "tiene que "aprender de los errores de Macri".

"Como digo siempre, nosotros más humildes que nunca y más metidos", recomendó Alejandro a la militancia libertaria.

Y consideró que fue "tan grande el daño de la elección" para el peronismo que lo hizo "retroceder a cuartos".