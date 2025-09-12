''La izquierda es históricamente golpista'', dijo el inefable Gastón Recondo.

Ese fue el argumento que utilizó para defender los vetos de Javier Milei -financiamiento universitario y emergencia pediátrica- que condicionan la educación, el aumento a jubilados y la Emergencia en Discapacidad.

Y las redes lo hicieron tendencia: