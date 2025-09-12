¿Quién le avisa?
''La izquierda es históricamente golpista'': los memes de Recondo por su necia defensa a Milei
El periodista defendió al presidente, habló de "herramientas" para vetar todo tipo de Ley que se le antoje y lanzó una sentencia por las que en las redes lo fustigan: ''La izquierda es históricamente golpista''.
''La izquierda es históricamente golpista'', dijo el inefable Gastón Recondo.
Ese fue el argumento que utilizó para defender los vetos de Javier Milei -financiamiento universitario y emergencia pediátrica- que condicionan la educación, el aumento a jubilados y la Emergencia en Discapacidad.
Y las redes lo hicieron tendencia: