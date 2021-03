Sergio Chouza on Twitter

"La nueva red va a aumentar las capacidades que se van a brindar a la gestión de lo público, seguramente van a hacer mejor el diseño de herramientas de políticas públicas, que es parte de lo que le llega permanentemente a los ciudadanos de a pie", aseguró el Jefe de Gabinete en la apertura de la mayor muestra de 5G que se haya visto en la Argentina.

Desde un futurista piso 14 de la sede de ENACOM (Ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones de la Nación), Cafiero consideró que "se ha generado un nuevo derecho en la Argentina que es el derecho a estar conectados. Disminuir la brecha digital es un mandato de nuestro Presidente que tenemos que asumir entre todos y todas, y avanzar en las nuevas tecnologías es parte de las tareas que tenemos por delante".



Además de la capacidad para traficar datos de un millón de dispositivos por milla cuadrada, 5G presenta un factor diferencial respecto de sus antecesoras: la banda ancha móvil más avanzada del mundo es también una plataforma para el desarrollo de la inteligencia artificial, la internet de las cosas, la robótica y la automatización de procesos, entre otras soluciones.

Por su parte, Sergio Massa señaló que el Parlamento será el espacio para debatir un marco regulatorio que permita a las empresas desarrollar la tecnología y destacó "la decisión del Parlamento de ayudar a saltar al siglo 21 con regulaciones que nos ayuden a dar ese salto, que nuestra generaciones de centennials y millenials se puedan apropiar de la tecnología" por cuanto “La 5G es un instrumento para el desarrollo económico de la Argentina".

La muestra

La implementación de robótica en la manufactura, aplicaciones para administrar inventarios y sistemas de realidad virtual para la educación son algunas de las soluciones que se exponen en el Enacom.

Participaron también de esta apertura funcionarios de primera línea vinculados a áreas de inmediata relación con este avance tecnológico: el titular de Educación, Nicolás Trotta, de Transporte, Mario Meoni y la presidenta de Ayasa, Malena Galmarini, ante un auditorio compuesto por colaboradores de múltiples áreas de gobierno y representantes de distintas embajadas.



A su turno, el anfitrión del encuentro, Claudio Ambrosini, remarcó que "4G y 5G van a convivir" y aseguró que el impacto de la nueva tecnología "será un gran avance para la industria, la agricultura, y dará paso a la internet de las cosas":



Con 5G, afirmó Ambrosini: “vamos a estudiar mejor, tendremos mejor industrialización, vamos a gestionar mejor y a gobernar mejor", que es el "legado que nos da el presidente Alberto Fernández".



Las compañías participantes



Las tres empresas convocadas (Ericsson, Huawei y Nokia) dispusieron stands en las esquinas, dejaron un rincón como living y el centro para la circulación de visitantes con distancia adecuada. A su vez, dispusieron personal que brinda una explicación teórica sobre los beneficios y el impacto en las economías de la implementación de la tecnología 5G, y una demostración práctica.



Aplicaciones de realidad virtual, tanto para educación, como para la industria, un casco que permite puede ver un corazón humano y cómo afecta el incremento de colesterol en las arterias, entre otras experiencias, están disponibles a los visitantes.



"Ericsson, Nokia, y Huawei, en este momento, no nos vemos como competidores; estamos juntos apoyando la aceleración del uso de esta tecnología", comentó a Télam Juan Bonora, de Huawei, además de referir la variedad de rubros para los cuales la 5G implicará un impacto directo en nuestras vidas, desde el funcionamiento de los electrodomésticos al entretenimiento y, por supuesto, a las comunicaciones a distancia en tiempo real de mucho mejor calidad.



Los operadores de telecomunicaciones señalaron que la nueva era marcada por el 5G resultará vital para las empresas pymes, que verificarán notablemente el incremento de su productividad en cada negocio en particular.



Inversiones



Como ocurre con los primeros pasos de una tecnología disruptiva, nadie en el mercado se atreve a poner una cifra a la inversión que requiere el despliegue de la red de 5G, dado que al valor de los sitios donde se colocan las antenas y el equipamiento para su funcionamiento, se le suma el tendido de fibra óptica.



Además del marco regulatorio expresado por Massa, el despliegue de esta tecnología requiere de la limpieza de las bandas necesarias del espectro radioeléctrico, y de la aprobación de un plan de espectro, que están trabajando en la Subsecretaría de Innovación.



A nivel global aún está en discusión cuál será el modelo de negocio óptimo para la tecnología 5G, ya que por su versatilidad podría ser utilizada por empresas no tecnológicas que hagan la inversión y cedan la administración a un operador.