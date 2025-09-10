El escándalo de las coimas que denunció Diego Spagnuolo en la Agencia de Discapacidad ha despertado indignación en la sociedad. Esto se confirmó en el resultado de las elecciones del domingo pasado en la Provincia de Buenos Aires.

Además, el hit Alta Coimera, que popularizó uno de los jingles de Gelatina se canta en la cancha, en boliches y recitales y hasta en el transporte público., y hasta Eduardo Feinmann lo cantó en vivo en TV.

Bueno, ahora llegó "Karina es una coimera…", con la melodía de La Vida es una moneda, el clásico de Juan Carlos Baglietto al que el usuario El Orko Polentero vistió con imágenes.

La letra completa

"Karina es una coimera,

que el 3 por ciento ella quiere

ojo no hablo de monedas sino de verdes billetes

te pide cheques en blanco

la guita en sobres o en fardos

acepta criptonedas y valijas con tarasca

dejó la creman chantilly

ahora re boba

Con la sonrisa criminal

con la idiotez y esa locura viene de familia

esto ni en pedo sale bien"

La vida es una moneda

La versión original de JC en Encuentro en el estudio.