''Karina es una coimera...'': el clásico de Juan Carlos Baglietto que es una genialidad
Luego del hit 'Alta Coimera', el nuevo jingle de Gelatina que es una genialidad reversiona 'La vida es una moneda' de Juan Carlos Baglietto. "Karina es una coimera...", escuchá la letra completa.
El escándalo de las coimas que denunció Diego Spagnuolo en la Agencia de Discapacidad ha despertado indignación en la sociedad. Esto se confirmó en el resultado de las elecciones del domingo pasado en la Provincia de Buenos Aires.
Además, el hit Alta Coimera, que popularizó uno de los jingles de Gelatina se canta en la cancha, en boliches y recitales y hasta en el transporte público., y hasta Eduardo Feinmann lo cantó en vivo en TV.
Bueno, ahora llegó "Karina es una coimera…", con la melodía de La Vida es una moneda, el clásico de Juan Carlos Baglietto al que el usuario El Orko Polentero vistió con imágenes.
La letra completa
"Karina es una coimera,
que el 3 por ciento ella quiere
ojo no hablo de monedas sino de verdes billetes
te pide cheques en blanco
la guita en sobres o en fardos
acepta criptonedas y valijas con tarasca
dejó la creman chantilly
ahora re boba
Con la sonrisa criminal
con la idiotez y esa locura viene de familia
esto ni en pedo sale bien"
La vida es una moneda
La versión original de JC en Encuentro en el estudio.