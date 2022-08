"Gorila no te va a alcanzar

la nafta no te va a dar

si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar

Somos soldados del ping

llevamos la doctrina del General Perón

lo que yo siento por este movimiento

se defiende en la calle poniendo el corazón

y muchas veces nos bancamos la lluvia

los palos de la yuta

¡y todo eso por vos"



En loop, no para, así cantaron en la puerta de la casa de Cristina Kirchner la multitud que mantiene la vigilia en apoyo a la causa armada por la oposición mediático-política-judicial.