"Cuidado, Diego vigila"
''Falopa para todos'': el agresivo posteo de Espert contra Maradona de hace 10 años que se le volvió en contra
En 2015, el libertario que es investigado por la Justicia por sus vínculos con el narco Fred Machado, le dedicó un agresivo posteo a Maradona años atrás por su apoyo a Aníbal Fernández. Las redes lo volvieron a viralizar y Espert es tendencia.
José Luis Espert, investigado por la Justicia por sus víncuos con el narco Fred Machado, está en el centro de la escena política.
Cuestionado por los medios y por integrantes de su propio partido, La Libertad Avanza, en las últimas horas del viernes se volvió a viralizar un violento posteo de X (entonces Twitter) de julio de 2015.
"Me entero por Mitre que Maradona dio su apoyo a Aníbal Fernández en la Pcia de Bs As. Falopa para todos y todas", escribió Espert, creyendo así burlarse del apoyo de Diego a Aníbal Fernández.
Los usuarios se encargaron de viralizarlo y a Espert le llueven respuestas y memes, diez años después.