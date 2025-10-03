José Luis Espert, investigado por la Justicia por sus víncuos con el narco Fred Machado, está en el centro de la escena política. 

Cuestionado por los medios y por integrantes de su propio partido, La Libertad Avanza, en las últimas horas del viernes se volvió a viralizar un violento posteo de X (entonces Twitter) de julio de 2015. 

"Me entero por Mitre que Maradona dio su apoyo a Aníbal Fernández en la Pcia de Bs As. Falopa para todos y todas", escribió Espert, creyendo así burlarse del apoyo de Diego a Aníbal Fernández. 

Los usuarios se encargaron de viralizarlo y a Espert le llueven respuestas y memes, diez años después. 

