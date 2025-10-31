Ernesto Tenembaum fue durísimo contra la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno de Javier Milei y qué le quitaría muchísimos derechos adquiridos a los trabajadores argentinos.

En su editorial de radio Con Vos, Tenembaum se preguntó "por qué van a joder a los laburantes" y habló sobre la idea de que "si los ricos y poderosos tienen todo el poder, entonces las sociedades andan mejor, y yo no estoy de acuerdo con eso".

"Yo no creo que un patrón tenga que decir cuántas vacaciones se toma fragmentadas un laburante", sentenció.

Además, criticó la eliminación de las horas extra, y expresó: "Hay mucha informalidad porque el sistema económico no genera más trabajo formal. Esto es volver al pre peronismo".