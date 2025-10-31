Clarísimo análisis
‘’Es volver al pre peronismo‘’: durísimo editorial de Ernesto Tenembaum contra el Gobierno por la reforma laboral
En su clásica editorial en radio Con Vos, el periodista expuso todos sus argumentos contra la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno: "‘Si los ricos, los poderosos tienen todo el poder entonces las sociedades andan mejor’ Yo no estoy de acuerdo con eso".
Ernesto Tenembaum fue durísimo contra la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno de Javier Milei y qué le quitaría muchísimos derechos adquiridos a los trabajadores argentinos.
En su editorial de radio Con Vos, Tenembaum se preguntó "por qué van a joder a los laburantes" y habló sobre la idea de que "si los ricos y poderosos tienen todo el poder, entonces las sociedades andan mejor, y yo no estoy de acuerdo con eso".
"Yo no creo que un patrón tenga que decir cuántas vacaciones se toma fragmentadas un laburante", sentenció.
Además, criticó la eliminación de las horas extra, y expresó: "Hay mucha informalidad porque el sistema económico no genera más trabajo formal. Esto es volver al pre peronismo".