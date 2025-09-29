El mejor de ellos
''Es una pelotudez lo que estás diciendo'', Manguel frenó en seco al libertario Recalde por su teoría sobre el peronismo
El director de cine libertario definió al movimiento popular como una religión´y la conductora lo frenó. "Es una pelotudez lo que está diciendo", le espetó Manguel. Y Recalde pataleó fuerte.
Diego Recalde es un pelotudo. Eso le dijo Romina Manguel anoche en su programa. Hace una semana, Maslatón había dejado en ridículo al libertario, y Jorge Rial lo llamó "idiota" cuando fue a La Nación+ a intentar explicar las coimas en la causa Spagnuolo-Discapacidad.
¿Qué pasó ahora? Recalde, director de cine, intentó teorizar: "El peronismo es una religión y está demostrado científicamente. Se viene demostrando de un modo objetivo y con datos que con ellos están peor, pero los siguen votando". .
"¿Científico?", lo interrumpió Manguel. Y enseguida lo espetó: "Lo que estás diciendo es una pelotudez".
Recalde intentó fundamentar su teoría y en el estudio, se le rieron fuerte.