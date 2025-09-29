Diego Recalde es un pelotudo. Eso le dijo Romina Manguel anoche en su programa. Hace una semana, Maslatón había dejado en ridículo al libertario, y Jorge Rial lo llamó "idiota" cuando fue a La Nación+ a intentar explicar las coimas en la causa Spagnuolo-Discapacidad.

¿Qué pasó ahora? Recalde, director de cine, intentó teorizar: "El peronismo es una religión y está demostrado científicamente. Se viene demostrando de un modo objetivo y con datos que con ellos están peor, pero los siguen votando". .

"¿Científico?", lo interrumpió Manguel. Y enseguida lo espetó: "Lo que estás diciendo es una pelotudez".

Recalde intentó fundamentar su teoría y en el estudio, se le rieron fuerte.