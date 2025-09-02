Censura a la prensa
“¡Es la Constitución, estúpidos!”: Pablo Rossi se desmarcó del relato libertario y explotó contra Bullrich y Milei
El periodista y conductor oficialista dejó expuesta a la ministra de Seguridad tras el polémico cruce que mantuvieron por haber pedido allanamientos a domicilios de periodistas.
La ministra de Seguridad estuvo en A24 protagonizó un papelón en vivo cuando intentó defender la estrategia del gobierno nacional de recurrir a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei.
Molesto con esa situación, y por la embestida del gobierno contra la prensa, el periodista y conductor de A24, Pablo Rossi, apuntó duro contra el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich.
“La falta de idoneidad para ocupar un cargo, la improvisación, muchas veces son más gravosas que los actos de corrupción”, disparó Rossi, sin nombrarla, pero en clara referencia a Bullrich.
“¡Es la Constitución, estúpidos!”, exclamó, en referencia al principio básico que protege la libertad de expresión y el secreto de las fuentes.