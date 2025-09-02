La ministra de Seguridad estuvo en A24 protagonizó un papelón en vivo cuando intentó defender la estrategia del gobierno nacional de recurrir a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei.

Molesto con esa situación, y por la embestida del gobierno contra la prensa, el periodista y conductor de A24, Pablo Rossi, apuntó duro contra el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich.

“La falta de idoneidad para ocupar un cargo, la improvisación, muchas veces son más gravosas que los actos de corrupción”, disparó Rossi, sin nombrarla, pero en clara referencia a Bullrich.

“¡Es la Constitución, estúpidos!”, exclamó, en referencia al principio básico que protege la libertad de expresión y el secreto de las fuentes.