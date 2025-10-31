Tras la reunión con Gobernadores del jueves, en la que Javier Milei dejó afuera a Axel Kicillof, salió a la luz un dato sobre otra de las manías del presidente.

"El presidente donde va quiere el aire acondicionado al palo, en los estudios de televisión, en la casa de Gobierno en su despacho", reveló Mariana Contartesi.

Y Pamela Davi reaccionó con un comentario filoso pero de un sentido común notable. "Yo no lo entiendo, se pone cuatro camperas y prende el aire, es mas fácil que se ponga una…", dijo Pamela. Y remató: "Así le va a venir la boleta".

Para eso sí hay plata.