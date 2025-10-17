Este viernes, al cumplirse 80 años del histórico 17 de octubre, Día de la Lealtad, la militancia peronista, junto a sindicatos y diferentes organizaciones sociales realizaron una caravana a la casa de la Cristina Kirchner en San José 1111, del barrio porteño de Constitución.

La expresidenta salió a saludar a la multitud y lanzó un mensaje contundente: "El 26 de octubre es Javier Milei o Argentina". Y criticó duramente al Presidente y su relación con EEUU: "Trump habla de Milei como si fuese el empleado del mes".

Así, CFK insistió como la semana pasada, sobre la peligrosidad de los condicionamientos que le impuso al país Donald Trump al expresar: "¡Argentinos ya saben lo que hay que hacer!".

Un día peronista

Testimonios de manifestantes y militancia.