''De diez años a perpetua'': la pena que podría recibir la libertaria Villaverde en Estados por tráfico de cocaína

El narcoescándalo en La Libertad Avanza por sus vínculos con el narcotráfico no cesó con la expulsión de José Luis Espert. Sigue con la diputada y actual candidata a senadora del espacio por la provincia de Río Negro, Lorena Villaverde.

La sureña fue detenida en Miami en 2002, acusada por la Justicia del Estado de Florida de comprar un kilo de cocaína con 17 mil dólares; por ello tiene prohibido el ingreso a los Estados Unidos.

Villaverde negó la acusación e intentó demostrar su supuesta inocencia someténdose una rinoscopia que le salió negativa. Pero las acusaciones que pesan sobre ella son por consumo y no por tráfico de estupefacientes.

En nota con Rolando Graña, el abogado Rodolfo Baqué contó los alcances del delito y que "la pena mínima es de diez años, de ahí para arriba hasta perpetua".

En TN Nicolás Wiñazki contó cómo fue detenida, e incluso que ella lo amenazó; días más tarde, Villaverde se negó a hablar con la prensa y su entorno maltrató a periodistas; y en las últimas horas Javier Milei debió suspender su viaje a Río Negro para apoyarla en un acto.

Piden su expulsión

Facundo Manes, legislador de Democracia para Siempre pidió que se excluya a Villaverde de la Cámara Baja y que, además, renuncie a su candidatura. Otros diputados también se sumaron.

"Tenemos que construir transversalmente un 'NO PASARÁN' al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina", escribió Manes en su cuenta de X.