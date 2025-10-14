"¡Argentinos... ya saben qué hacer!": La reacción de Cristina Kirchner a los condicionamientos de Donald Trump

Este marte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ante el mundo: "Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones". Y las redes reaccionaron con burlas para Javier Milei y la gestión libertaria.

Quién también reaccionó al condicionamiento fue Cristina Kirchner, que compartió una nota de Clarín acompañada de un elocuente mensaje: "¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!".

La reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca puede leerse como un respaldo político pero también como injerencias y advertencias.

Hasta en TN desenmascararon el trasfondo político luego de la celebración del Gobierno por los "acuerdos".