Una ayudita para mis amigos
"¡Argentinos... ya saben qué hacer!": La reacción de Cristina Kirchner a los condicionamientos de Donald Trump
La expresidenta compartió un mensaje en sus redes sociales en respuesta a las condiciones que puso el presidente de Estados Unidos para enviar ayuda económica a nuestro país.
Este marte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ante el mundo: "Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones". Y las redes reaccionaron con burlas para Javier Milei y la gestión libertaria.
Quién también reaccionó al condicionamiento fue Cristina Kirchner, que compartió una nota de Clarín acompañada de un elocuente mensaje: "¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!".
La reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca puede leerse como un respaldo político pero también como injerencias y advertencias.
Hasta en TN desenmascararon el trasfondo político luego de la celebración del Gobierno por los "acuerdos".