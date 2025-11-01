Junto a militantes LGBTIQ+
"¡Acá tenés los putos para la liberación!": Cristina saludó desde el balcón en la previa de la Marcha del Orgullo
Un grupo de manifestantes se acercó hasta el departamento de la expresidenta, donde cumple arresto domiciliario. "¡Acá tenés los putos para la liberación!", corearon cuando salió a saludar.
En la antesala de una nueva edición de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ se movilizaron hacia la vivienda donde Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario.
La convocatoria se dio como gesto de apoyo y acompañamiento en un momento político cargado de tensiones para la exmandataria, en medio de la interna peronista.
Al escuchar los cánticos desde la calle, Cristina salió al balcón para saludar a quienes se concentraron frente a su casa.
La respuesta del grupo fue inmediata: "¡Acá tenés los putos para la liberación!", gritaron, en una consigna que resonó fuerte y se expandió en redes sociales.