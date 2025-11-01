En la antesala de una nueva edición de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ se movilizaron hacia la vivienda donde Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario.

La convocatoria se dio como gesto de apoyo y acompañamiento en un momento político cargado de tensiones para la exmandataria, en medio de la interna peronista.

Al escuchar los cánticos desde la calle, Cristina salió al balcón para saludar a quienes se concentraron frente a su casa.

La respuesta del grupo fue inmediata: "¡Acá tenés los putos para la liberación!", gritaron, en una consigna que resonó fuerte y se expandió en redes sociales.