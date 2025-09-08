Tras conocerse los primeros resultados de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires que confirmaron la paliza del peronismo sobre La Libertad Avanza, Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei en las redes con un posteo fulminnate: "Salí de la burbuja hermano, que se está poniendo heavy".

"¿Viste Milei?, escribió la expresidenta en sus cuentas personales en un posteo que rápidamente se hizo viral. Luego, salió al balcón de su casa de la calle San José 1111.

El texto completo

¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.

Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.

Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal.

Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)…

Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…

Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy.

Saludos cordiales desde San José 1111.

P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!

P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…

Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.