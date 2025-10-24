Ante una multitud, Javier Milei cerró la campaña de la Libertad Avanza, en el Parque España de Rosario, de cara las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo.

En su discurso, el presidente hizo otra promesa: "Hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio Argentina".

En un momento de euforia, Milei pidió a gritos "que suba Tronco", "Subilo a Tronco". Hasta que su hermana entendió que pedía por Sergio Figliulo, el candidato de LLA en provincia de Buenos Aires.

Y Tronco subió…

El violento panelista de Fantino en el escenario.

El líder libertario fue el orador principal, aunque fue apostó más por la arenga que por el contenido, y buscó impulsar la figura de Agustín Pellegrini, el candidato a diputado nacional por Santa Fe.

Las redes reaccionaron con memes al pedido de "Tronco":