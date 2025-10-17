Un poco de cordura
''¡Hay una Ley, deben cumplirla!'': Novaresio explotó contra el gobierno por los incidentes en ANDIS
El periodista instó al gobierno a cumplir la Ley aprobado por el Congreso. Y se preguntó: "¿Había plata para reimprimir las boletas? Bueno, tienen que haber plata para discapacitados".
Luis Novaresio le habló al gobierno Nacional en duros términos en su programa luego de los serios incidentes en ANDIS de este viernes en el que familiares y prestadores atravesados por el recorte en discapacidad, ingresaron por la fuerza al edificio del barrio porteño de Belgrano.
"Se aprobó una ley, están obligados a cumplirla", disparó Novaresio. Y se preguntó: "¿Había plata para reimprimir las boletas? Bueno, tienen que haber plata para discapacitados".
Y rogó, conmovido: "Miren la cara de las madres que sufren… ¿ellas son el riesgo kuka?".