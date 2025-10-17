Luis Novaresio le habló al gobierno Nacional en duros términos en su programa luego de los serios incidentes en ANDIS de este viernes en el que familiares y prestadores atravesados por el recorte en discapacidad, ingresaron por la fuerza al edificio del barrio porteño de Belgrano.

"Se aprobó una ley, están obligados a cumplirla", disparó Novaresio. Y se preguntó: "¿Había plata para reimprimir las boletas? Bueno, tienen que haber plata para discapacitados".

Y rogó, conmovido: "Miren la cara de las madres que sufren… ¿ellas son el riesgo kuka?".