No podemos tocarnos. No podemos abrazarnos. No podemos besarnos. Sí lavarnos obsesivamente las manos. Alcohol en gel. Help. Mucha lavandina y pocas endorfinas. ¿Y si somos portadores del virus o quizá aquel que viene a tocarnos, abrazarnos, besarnos? Lejos, decimos. Porque tenemos miedo. Miedo al contagio y a los presagios del adivino que vino a sembrar más miedo. Miedo a morir, si es que así ya no estamos muertos. Muertos-vivos. Zombies, personajes de película de terror. Y el caro error de viajar y acercarnos. Vamos por las calles distantes, como en estado de sitio; pero ahora parecemos todos milicos, represivos, reprimiendo. Control, autocontrol, ya no más descontrol, como cuando vino el sida a limitarnos la vida. Pero ahora el forro tiene que cubrirnos toda la piel. Tocarnos con forros. Tocarnos solos. Autoerotismo, tiempo de narcisismo. De paso, nos conocemos un poco más. Ese es el as que nos queda, mientras pasa la pandemia y la maldita cuarentena. Cuarentena de sexo libre, de caricias, de abrazos y de besos. Somos presos de un crimen que no cometimos. Y así vivimos: paranoicos, como en el hospicio. Y fríos, como el FMI. Y si te vi, no me acuerdo. No puedo… Grito BASTA. ¡Cuánto nos cuesta la felicidad! No quiero que sea así. No quiero el saludo con gestos. Estoy indigesto de tanta paranoia. La historia ahora es en casa, encerrados, espectadores, frente a las pantallas que serán nuestras prótesis, ventanas a paisajes sin riesgos. ¿Me arriesgo? No. No quiero. Te quiero. Me quiero. Voy de la cama el living, como enseñó García. No hay tutía. Debemos cuidarnos, cuidar. Sostener la vida virtual mientras lo real sea la pandemia y el desabastecimiento. No miento, el mundo hoy es síntomas, enfermedad y muerte. ¿No puede ser más fuerte? Todo sucede de repente. ¿Tengo gripe, alergia o es esta peste? Cueste lo que cueste, hay que detenerlo porque ya está todo dicho, este bicho avanza como un Pac-Man desesperado, comiendo salud, comiendo encuentros y bienvenidas. ¿Cómo sigue la vida? ¿Quién murió? ¿Cuántos murieron? ¿Me habrá tocado? ¿Cuándo me tocará? BASTA, vuelvo a gritar. No me quiero desesperar. Pido que nos cuidemos, así podremos volver a tocarnos, abrazarnos, besarnos. El coronavirus vino a decirnos que tan mal no estábamos, pero que podemos estar mejor, si nos cuidamos; de lo contrario, la peste seguirá con apetito, persiguiéndonos hasta el infinito...