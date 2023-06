El jueves 18 de mayo Cristina Kirchner planteó con total pragmatismo la estrategia electoral, la idea esencial es ganar en segunda vuelta. Una semana más tarde en el acto del jueves 25 de mayo, confirmó esta ajustada estrategia. Cristina dio indicaciones a Eduardo “Wado” de Pedro que se empiece a mover, y el mencionado ministro del Interior empezó a jugar, también lo hizo el Gobernador Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Sin embargo, la ausencia de gobernadores e integrantes de la CGT en el acto de la fecha Patria, demuestra que el peronismo ortodoxo no se concibe dentro del kirchnerismo, y tal vez en adelante juegue con Daniel Scioli. Pero para que quede claro, con Unión por La Patria (UxP) Cristina demostró que el kirchnerismo sigue conteniendo al peronismo y esto también se ve reflejado empíricamente en las candidaturas a presidente y Gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Por la oposición, el desafío de Patricia Bullrich al candidato del establishment: Horacio Rodríguez Larreta, sucede como si fuesen dos potencias de direcciones ideológicas disímiles. Juntos por el Cambio cree que ganar las PASO es conquistar la presidencia. Macri luce mustio y abandonado por “el círculo rojo”, quien le ha insuflado unas ínfulas desafiantes-que antes no tenía-el jefe de Gobierno porteño. Ahora Larreta lo enfrenta a Macri como si no le tuviera miedo al “carpetazo”. Habrá que ver en qué momento, la vendetta se va a cobrar una víctima segura. El escorpión y el sapo, demostraron que no el escorpión no puede con su genio. Sin embargo, en los manotazos para retener el “Maxikiosco” (Asis), Mauricio quiere imponer a su primo Jorge Macri como candidato en CABA, aunque legalmente parece flojo de papeles, sin que se haya decidido la denuncia judicial acerca de su domicilio.

Lo cierto es que luego de 16 años, la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, se ha convertido en “el feudo Macri”, equivalente al de Gildo Insfran, a quien tanto critica. El ex embajador Macrista en los EE.UU., Martin Lousteau, podría ser una opción de negocios ciudad, bajo el patrocinio de su representante Enrique “Coti” Nosiglia. Este último oficia como una especie de Guillermo Copolla de dirigentes políticos itinerantes. Recuerde que Martin Losteau, fue ministro de Economía de Cristina Kirchner, habiendo empezado con De Narváez.

La pelea de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires se desarrolla en todas las instancias, desde gobernador, congresistas y alcaldes de localidades. La UCR se complica, a partir de la destrucción de la imagen del ex ministro Delarruista, el gobernador Gerardo Morales, por causa de la polémica reforma de la Constitución “a puertas cerradas”, y el rechazo de la docencia, más los representantes de los pueblos indígenas y buena parte del pueblo jujeño.

Las diferencias ideológicas y metodológicas entre Rodríguez Larreta con un proyecto liberal-socialdemócrata conciliador, y el de Patricia Bullrich, de derecha oligárquica conservadora y represiva, avanza para mal del espacio político liderado por el PRO. No obstante, es inverosímil, hay riesgo de rompimiento en JxC. En Juntos por el Cambio, la puja entre Bullrich y Larreta se profundiza pese al acuerdo en Capital, y divide también la UCR delineándose cada vez más, “dos proyectos de negocios” dentro de la principal fuerza opositora.

Pese a sus malos resultados a nivel provincial, Milei se va consolidando como tercer espacio, comenzando a definir un eventual equipo económico ortodoxo, pero no tan disparatado como su discurso. Todo esto mientras las encuestas siguen publicando que Milei que pierde en todas las provincias de manera humillante, es un candidato competitivo. Al Woody Woodpecker del establishment más duro, pero también más temeroso, se le impuso a los Chicago boys que fundaron el CEMA durante la dictadura cívico militar, también ex ministro y viceministro de Economía Menemistas: Roque Fernández y Carlos Rodríguez y, Alberto Benegas Lynch (h) como asesor, (Profesa ideología procesista-neofascista, aunque la va de “liberal”-Maslatón dixit en Twitter). Se suma Diana Mondino, una especie de Winnie Woodpecker, fundamentalista de mercado, irónica exaltada hermana de Guillermo Mondino (jefe de asesores de Cavallo en 2001). Ahora es primera candidata a diputada nacional, en un partido donde según su miembro (Maslatón), los cargos se venden.

Las reuniones ocultas entre Macri y Bullrich no se han detenido, dicen los analistas que lo más probable es que Woody Woodpecker se convierta en furgón de cola del PRO, para enfrentar al peronismo, su único y exclusivo archi enemigo. Todo indica que habrá una alianza en ese sentido, coexisten casi en el mismo espacio, con distintos sellos, pero la misma pasión anti peronista visceral.

El cronograma electoral muestra que estamos a dos meses de las PASO, a cinco de la primera vuelta y a una semana de la oficialización de candidatos. El análisis de las elecciones provinciales realizadas muestra que en la casi totalidad ganó quien estaba gobernando, la mayoría, gobiernos alineados con el oficialismo. Y, aunque ganar en esta instancia no anticipa resultados, crea un clima político subjetivo.

En términos institucionales sigue el esperpento de un Congreso que esta implícitamente inmovilizado, mientras solo intenta obtener algunas designaciones de jueces. La Justicia ha tomado un rol creciente en el proceso electoral suspendiendo y anulando elecciones, y teniendo que resolver temas como la reelección de los intendentes y el domicilio de Jorge Macri. En cambio, el juicio político a la Corte ha extraviado su centralidad, y el Poder Judicial expone una la Corte impresentable que junto a la jueza Capuchetti no ven ninguna premura en investigar el intento de magnicidio de la vice presidenta. Hablando de la vicepresidenta, después del montaje felinesco buscando contenedores de dinero enterrados en el sur, televisados por canales de televisión relatados por periodistas de “nado sincronizado”, Cristina fue sobreseída de “la ruta del dinero K”, sin que nadie este enterado, ni pida disculpas. Recuerde que hubo un ganador del Martin Fierro por ese tema.

En lo cotidiano la CGT explora la actualización de los salarios por inflación pasada y los sindicatos combativos solicitan un plus mayor de recuperación de lo perdido, aunque no se ve que trasladen la inquietud a un plan de lucha concreto para materializar los reclamos. Los movimientos sociales oficialistas contienen los reclamos, pero siguen las protestas conjuntas entre Utep y Unidad Piquetera.

En contexto con el panorama internacional, los resultados electorales en España e Italia confirman un giro a la derecha, sumado a la presumida ventaja de Trump aventajando a Biden, favoreciendo la visión de Patricia Bullrich y Javier Milei en perspectiva.

La guerra de Ucrania se extiende sin tiempo, aumentando los riesgos nucleares, y profundizando sus derivaciones económicas. En América Latina también se mantiene el giro electoral a la derecha, aunque resulta dudoso en Ecuador, y Brasil, que mantiene una política exterior independiente en el ámbito global, y de respaldo a Nicolas Maduro en el territorial.

Argentina apuesta a revitalizar UNASUR, una posición análoga a Venezuela y Bolivia, a la vez que realiza gestiones en EE.UU. para obtener apoyo financiero con el FMI, y por si fuera poco claro para el resto del mundo, se encuentra indagando su entrada a los BRICS.

Vivimos en un pais donde casi lincharon a una niña que robo un celular, y le parece legítimo; pero condenar socialmente a los funcionarios corruptos del Poder Judicial y la oligarquía que saqueó al pais no inspira tanto. Las opciones de derecha no temen proclamar su odio por determinados grupos-la gente rustica y morocha-, el liderazgo elitista que los financia piensa lo mismo, aunque no se atreve a decirlo.

Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros

