NO DEJAN DE MENTIR

Mintieron para llegar. Mintieron cuando gobernaron. Mienten cuando fueron derrotados después de dejar un país en terapia intensiva. Mienten sobre situaciones que irritan a los ojos por el dolor que producen. La deuda externa que aumentaron los endeudadores seriales le merece a la futura Presidenta del PRO, la saltimbanqui Patricia Bullrich: “El nivel de deuda contraída por el gobierno de Cambiemos “es absolutamente compatible y normal en cualquier país y señalar que fue demasiada elevada es una exageración que tiene que ver con los intentos del gobierno de abrir márgenes políticos…….con el Fondo Monetario Internacional se dejó una negociación encaminada, porque es plata prestada con intereses muy bajos”. Apenas se endeudaron en cuatro años más del doble de la suma dejada como deuda por la dictadura establishment- militar. Desmiente a la ex Ministra de Seguridad, un propagandista del PRO, el periodista de La Nación Joaquín Morales Solá el 9-02-2020: “ Es cierto que la Argentina no está en condiciones de pagar su deuda si no cambian sus condiciones actuales. Incluso, hay economistas privados, que nunca militaron en el oficialismo actual, que señalan que la deuda nacional es inviable sin una quita. Podría ser una quita explícita o implícita, pero debe haber, sostienen, una disminución del volumen de la deuda” Es el FMI, el financiador de la campaña electoral de Macri, quien sostiene “ que la deuda no es sostenible. No lo hace porque haya cambiado sino para que los Fondos de Inversión que tienen la mayor parte de los bonos en dólares realicen las quitas para que en futuro haya mejores condiciones que le permitan cobrar al organismo creado en 1944.

Si alguien tiene la ingenuidad de suponer que los dirigentes de “ Juntos por el cambio” están arrepentidos es porque no comprenden que consiguieron concretar buena parte de lo que vinieron a hacer. El 50% restante se frustró por la derrota electoral. El Secretario de Política Económica de Mauricio Macri, Sebastián Galiani: “Buenos Aires tiene una deuda negociable y la actual negociación compromete al país por sus caprichos. Si Macri hubiera ganado las PASO no estaríamos hablando de un posible default, porque el riesgo país hubiera bajado y se le pediría al FMI negociar el préstamo. La Argentina tenía que hacer lo que hizo el Presidente Macri: salir del populismo, insertarse en el mundo y crecer exportando”

Aparte de mentir y destruir, se enorgullecen de la empresa de demolición que instrumentaron e ironizan sobre las dificultades actuales. Así Alejandro Finocchiaro, el Ministro de Educación de Cambiemos, de trato inamistoso y severo con los educadores, envió un twiter pidiendo “ solidaridad con los trabajadores”. El motivo fue un monto de actualización a los docentes cuyo cobro el gobernador Axel Kicillof trasladó a marzo. Es el mismo Ministro de Educación, no otro, que terminó con la paritaria docente

LOS QUE CRITICARON SIEMPRE, LOS QUE CRITICAN AHORA

El escritor y periodista Rodolfo Braceli, durísimo crítico del macrismo escribió en Página 12, el viernes 7 de febrero bajo el título “ La FIFA se merece a Macri”: “Nuestro país- lo que queda de él- es un emporio de paradojas ¿ Ejemplo de paradoja? Ser fabricante de colchones y padecer insomnio. Otro ejemplo: presidir la Fundación “benéfica” de la inmaculada FIFA, habiendo sido presidente de una Argentina abismal que mutó en un agujero con forma de mapa. De deuda somos. Ni los mástiles quedaron. Vendidas las joyas de la abuela , la abuela también. Nuestros nietos y sucesivos, ¿ Podrán perdonarnos?

La noticia -inclusiva- nos cayó sobre la mollera- ….el surrealismo fue desnucado. Macri Junior presidente de una fundación que manipula actividades ¿ benéficas? de la FIFA. Bien sabemos que la FIFA nos fifa ecuménicamente”

El periodista y dueño del grupo Perfil, simpatizante ideológico del macrismo en un durísimo editorial del sábado 8 de febrero escribió: “Daba pena ver a De la Rúa en 2002, cuando había dejado de ser presidente. Pero De la Rúa había renunciado y estaba enfermo. Quedaba el consuelo de que los argentinos habían elegido a otra persona para la presidencia que luego se incapacitó. Pero ver a este minusvalorado Macri, por momentos disociado de la realidad, siendo un ex presidente sano que no padeció una salida abrupta de su presidencia, duele mucho más. Porque este Macri es el que volvió a ser votado por más del 40% de los argentinos hace pocos meses y solo por el 8% de diferencia no es el actual presidente….. Quizás este Macri no sea el verdadero sino uno atontado por el estrés postraumático y le falte aún atravesar un proceso de recuperación de su capacidad de percibir la realidad. Pero en cualquier caso su aparición en Villa La Angostura frente a militantes del PRO local fue penosa. ¿Esto es un ex presidente? preguntaron los aliados radicales al ver a un Macri ya sin los atributos presidenciales…. Macri luce como una forma de banalidad del mal, un mal tonto, inconsciente, del que ignora que ignora y de la torpeza. La misma de quien en 2015 decía que la inflación era muy fácil de resolver y dice, con liviandad, lo que se le pasa por la cabeza o los asesores le dijeron que repitiera, con más facilidad para hacerlo que un político profesional, quien tendría inhibiciones frente a lo que le pareciera un disparate o conciencia de aquello que se le transformaría en un bumerán. Macri, en la Fundación FIFA, podrá ser más competente que como jefe de la oposición…… . Macri habló con la pasmosa naturalidad de Mr. Chance, de la novela Desde el jardín, de Jerzy Kosinski”

Por si no hubiera sido claro, Fontevecchia confirma una semana más tarde su diagnóstico tardío: “Macri es presumido, banal, contradictorio y estéril”

LA EXPLICACIÓN DE LO INEXPLICABLE

El proyecto refundacional de la Argentina que intentó y en buena parte concretó la alianza electoral que encabezó un personaje de reparto como Mauricio Macri, con carencias de todo tipo, dará lugar en el futuro a sesudos análisis sociológicos y a una abundante bibliografía. Lo cierto es que un dudoso ingeniero, mediocre empresario, y político improvisado carente de todo carisma, estuvo en el lugar adecuado en el momento propicio. Boca le brindó un conocimiento nacional, la crisis del 2001 abonó un camino fértil con el “ se vayan todos” para todos aquellos que venían de afuera de la política. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo delegó en Horacio Rodríguez Larreta y los asesores estuvieron astutos cuando rechazó la oferta a la presidencia que le hizo en el 2003 Eduardo Duhalde, por demasiada temprana y la reiteración en el 2011 cuando Cristina Fernández resultaba imbatible.

Es llamativo y tenebroso, que su llegada a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo hizo montado en la tragedia de Cromañón y sus 194 muertos y a la presidencia de la Nación con la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Su inteligencia estuvo en concentrar y representar el odio a Cristina Fernández con un posicionamiento crecientemente antiperonista.

Algo dice sobre una parte importante de nuestra sociedad, que un personaje tan menor haya logrado en tan solo cinco años gobernar la Capital Federal y en sólo 12 acceder a la presidencia y cumplir su mandato

Su desastroso gobierno le impidió la reelección pero igual concentró casi un 41%, que si sus torpezas y la incertidumbre sobre su siempre dudosa vocación política no se lo impiden se erija en un referente importante de la oposición al gobierno de Alberto Fernández.

La mirada despectiva que cosecha en ámbitos populares que lo detesta y en el círculo rojo al que desilusionó pero que sin embargo lo votó, es una paradoja argentina. Su resurrección o de cualquier eventual sustituto que implemente las mismas políticas, apoyados en el poder económico permanente, enancados en el esperado fracaso de un gobierno populista sería un camino de ida sin posibilidad de reversión. La concreción de una colonia para la mitad de la población actual.

Una sociedad con empresarios cuya visión no supera los límites de su empresa y pregonan como los dirigentes agropecuarios un país librecambista con el Estado como problema junto a sectores medios que maman desde la cuna una pretendida superioridad social se hermanan para enfrentar cuando las circunstancias lo permiten al peronismo o todo lo que huela a populismo. Ese movimiento que transmitió y otorgó derechos, siendo el único de intentar un desarrollo capitalista con una buena distribución del ingreso. Por ignorancia o ceguera sectores que se benefician terminan oponiéndose visceralmente.

Por ser una sociedad que incorporó derechos a su vida cotidiana, la Argentina es al mismo tiempo una de las sociedades más movilizadas del planeta

NO DEJAN DE MENTIR

Los medios dominantes fueron el sostén, el traje de teflón de Cambiemos. Envolvieron en mentiras las mentiras oficialistas.

La página 2 de Clarín es la destinada al editorial diario. Ahí cambian los firmantes pero no el papel de Pinocho. Ricardo Roa, Fernando González entre otros durante la semana Los sábados, Jorge Lanata , sus insultos y macaneos hasta unos meses fue reemplazado por Miguel Wiñazki. El “filósofo” por ejemplo puede escribir desde ese espacio: En la Argentina decir la verdad tiene costos elevados……Hay una gigantesca hipocresía…..” Clarín 8 de febrero. Justo desde donde no se deja de mentir. El mismo escriba puede decir:

“ El 14 de agosto de 1993, en Irán se tomó la decisión de atentar contra la AMIA” Clarín 11 de enero de 2020

Una precisión extraordinaria en el diario que suscribe la versión que llevo a la cárcel el juez Galeano que la instrumentó y que Nisman luego suscribió, y que adelantó los resultados de la pericia de Gendarmería antes que se iniciara, sobre la muerte del fiscal.

El diario que acuñó “La ruta del dinero K” y llenó páginas y páginas sobre la corrupción Kirchnerista, no tiene ninguna investigación sobre los negociados de la administración macrista. Eso es lo que se llama periodismo independiente.

Hoy el fuego graneado se centra en separar a la pareja política de los Fernández. Tiene algunas consideraciones benevolentes sobre el presidente que le tendió generosamente la mano de una guerra que estimó concluida, pero que centra sobre Cristina Fernández una metralla permanente. El mismo fusilamiento se concreta sobre Axel Kicillof, porque la Provincia de Buenos Aires, es vital para el gobierno. La propuesta del presidente de finalizar la guerra es una ingenuidad como la pretensión de cerrar una fractura que viene del fondo de la historia.

Apenas algunos ejemplos de una lista interminable.

Los generosos servicios de blindaje de Clarín y La Nación fueron superlativamente correspondidos con negocios y concesiones por el macrismo. Descuartización de la ley de medios, fusión de Cable Visión con Telecom, múltiples negocios. Para La Nación el Estadio Buenos Aires Arena con eximición de impuestos municipales por cuarenta años.

Como hizo con el gobierno de Néstor Kirchner al que le presentó un ultimatúm de cinco puntos, el periodista jerárquico de La Nación Claudio Escribano, ahora advierte desde Bogotá al gobierno de Alberto Fernández: “Unos 10 millones de votantes antepusieron los valores de la decencia, la libertad, la independencia de poderes, un ordenamiento mínimo de seguridad física, la convivencia ordinaria, a las angustias y la bronca, tan comprensibles cuando la economía se desliza barranca abajo”

Mentiras y más mentiras. A pesar que el ex presidente, en uno de sus discursos aprendidos y como un mal actor afirmó: “Siempre, siempre, me calentó la mentira”

La madre de Mauricio Macri declaró que su hijo era castigado de niño por su propensión a la mentira.

Será por eso qué Mauricio Macri mandó a retirar los retratos de José de San Martín, Mariano Moreno y Manuel Dorrego de su despacho en la Casa Rosada. Los grandes protagonistas de nuestra historia lo increpaban desde la posteridad. Por eso los sacó desde los billetes.

Según el periodista Diego Schurman autor de “ Alberto. La intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente” “ Macri prefirió poner en su lugar coloridas obras de arte generativo. – Lo primero que hice fue sacar esos retratos porque sentía que me estaban mirando todo el tiempo – se justificó Mauricio”( página 189)

Un viejo proverbio judío explica: “Con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver”