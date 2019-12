“No es necesaria una quita de capital, que enloquece a un tenedor de bonos... no se podrá repetir lo que se hizo entre 2003 y 2005 de dejar colgado a los acreedores de la brocha”... Traduciendo lo que dice: “páguenle 100% a los bonistas que nosotros estafamos”. Los “mercados” ya hicieron una quita de capital a los bonos que emitió Argentina entre 2016-2018. Cotizan muy por debajo de la par. Los timaron. País generoso. Estos economistas se hicieron ricos vendiendo informes en Argentina, dando conferencias haciendo que sus clientes escuchen música para sus oídos y; lo peor, apostando contra el país, engrosando la lista de litigantes junto a los fondos buitres. De yapa, una especie de Paul Singer argentinos.

Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay intrigante, cesa la contienda, dice un Proverbio. En 1976 el ambiente no era muy propicio para investigar. El gobierno peronista había finalizado dejando una deuda de más de seis mil millones de dólares, una desocupación del 3,5 por ciento y un PBI per cápita ajustado mucho mayor que el actual. Los programas económicos del peronismo entre 1973 y 1976 habían sido disímiles. Desde Gelbard hasta Mondelli, quien finalizó el ciclo con una foto que recorrió el mundo, todos pasaron por el escarnio. Luego Martínez de Hoz formó un equipo de jóvenes precursores que hicieron brecha en temas tales como apertura y reforma financiera, a ellos les llamaba “los Chicago boys”, en forma errónea y despectiva. Tal vez si los había en la tercera línea. En primera y segunda línea no había López, Rodríguez ni Fernández. Solo apellidos patricios. Recuerdo que, a conciencia o sin ella unos y otros teorizantes siempre se maltrataban sin compasión con derivaciones siniestras. Fui testigo varias veces de como se desintegra un paradigma político económico predecesor sin dejar nada en pie. Necesariamente después de la editorial de Morales Solá (ver La Nación, Domingo 31 de Marzo de 2002) donde describía textualmente la recriminación de un empresario español al ex Ministro Machinea, es necesario advertir sobre comenzar a echarle leña al fuego del gobierno de Alberto Fernandez. El mencionado hispano le espetó: “Su país no tendrá solución mientras no haya acuerdo de los economistas argentinos sobre una posición más nacional entre ellos”.

La verdad es que los economistas neoliberales en todos sus envases, compiten por ver quién habla peor de su país en el exterior cuando no son gobierno. Nunca en mi vida vi otro caso así. Es curioso pero para el fogonero es indescifrable incorporar a su esquemático razonamiento el colega que reside en otro marco teórico. Ellos tienen una frase – “No cierra” - Como si todas las cosas en la vida se redujeran a mirar en forma inseparable cualquier aspecto con sus propias consistencias en materia de caja.

Es posible la armonía, aún en la diversidad de criterios técnicos. ¿Dónde está el enigma o los fantasmas?- Acerca de temas como la naturaleza y el mecanismo a través del cual el dinero afecta la economía, he leído y reflexionado con Friedman, también concuerdo con algunos fogoneros en temas diversos. Las discrepancias, surgen de la civilidad y de las vivencias personales. Las posiciones inflexibles provienen de la mezcla que provocan las abstracciones al enfrentar la realidad y las posibilidades reales de la política económica. Por otra parte, las convicciones más honestas, tienen base en el arraigo a los valores que cada uno abraza y de allí, las prioridades que cada uno asigna y el compromiso que asume. Carentes de experiencias en pagar quincenas, de trabajos en fábricas y experiencias ciudadanas de la década del 70, es difícil interpretar la realidad de estos días. Dialoguemos con libertad incondicional, sin prejuicios y sin rigidez, ya que parece no ser posible hacerlo sin intereses comerciales.

-¿Porqué todo tiene que ser blanco y negro?-Muchos presumen de liberales, pero en realidad son absolutamente dependientes de las presiones que los limitan y los llevan a posiciones irreflexivas. Encuentro inapropiado el hostigamiento y la provocación sistemática, como forma de hacer análisis económico. Algunos suponen ser un “think tank” o tener muchos clientes en la city, pero en realidad son organizaciones o departamentos de marketing de seducción de clientes que quieren suelos bajos y no quieren pagar impuestos. Cuando les conviene se embanderan y hasta ocupan cargos públicos, luego cuando llega la cuenta se justifican con los grupos de poder, arreciando contra todos lo que les suceden. Muchos aparentes hermenéuticos científicos, en realidad son acaudalados y postulantes a cargos públicos, ex funcionarios con desempeños frustrantes. Cundo están en la oposición, plantean en programas de televisión, como si fuese valiente, todo tipo de propuestas con costos sociales inauditos Alardean de insensibilidad social en forma irónica. Se sacrifican realmente, para ver quién es el más ultra ortodoxo o si presumen de intelectuales “liberales”, son tan autoritarios debatiendo, que lo niegan sus intervenciones. Mientras al mismo tiempo jugaron a la quiniela las inversiones, ahora vuelven con declaraciones apocalípticas. Han hecho todo lo posible para complicar el futuro del centro derecha. Nadie soporta más escuchar agoreros. Nunca tocan temas como desempleo, salarios, reactivación, exportaciones industriales, simplemente estos temas no están en sus agendas. No sé si fuerzan el desconcierto popular o su inadvertencia de la realidad es universal. Suelo entender enfoques diversos de hombres honestos y respetables, aún de muchos que desconfían profundamente de todos los gobiernos, pero esto ya era incomprensible, para un empresario e inversor español entrevistado por Morales Sola en 2002. Las habilidades políticas de los economistas han sido frustrantes en Argentina. No tienen cintura, y casi todos han carecido también de habilidades varias. Padecen de “amateurismo democrático”, por expresarlo eufemísticamente. Evalúe usted la probabilidad que tiene de ser Presidente de un partido inexistente un economista que votó y defendió un gobierno groseramente incompetente. -¿Cómo anunciaría un plan que ya fue inadmisible para la sociedad, pero aplicando nuevas crueldades?



En 2017 el PBI volvía a crecer y éramos anfitriones del Mini Davos, recibíamos celebridades. Entre 2018 y 2019 caímos -6%, y no fuimos el último país de Latinoamérica, gracias a Maduro. Esa desaceleración y caída violenta, ocurrió duplicando la deuda pública, devaluando 550% y confiscando Letras del Tesoro. Al primer NO TE PRESTO MÁS que soportamos entramos en muchos meses de recesión, sin dar pie con bola. No acomodemos el análisis. Así fueron los soporíferos años finales de Mauricio Macri, sin profundizar, desde el segundo trimestre de 2018, y 16 meses con 3 presidentes del BCRA, 4 ministros de Economía en 25 meses y 2 presidentes del BNA. En lugar de echarle leña al fuego, es bueno respetar los tiempos, métodos y mecanismos republicanos de los que mucho hablaron y poco aplicaron y saben. Ronald Reagan dijo al asumir como Presidente: en este acto natural que realizamos cada cuatro años, hace doscientos; está el secreto del éxito de los Estados Unidos de Norte América. Ese tiempo le regalaron los partidos de la oposición, los movimientos sociales y los sindicatos, o hubiéramos sido Chile a la enésima potencia. Prudencia por favor.

*Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, Profesor de Maestrías, Conferencista y consultor internacional. Presidente de HACER www.hacer.com.ar , autor de 6 libros, con: “2001, FMI, Tecnocracia y Crisis”.