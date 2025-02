LA REALIDAD ES UNA LIBRETISTA INSUPERABLE

El 22 de noviembre del 2018 publiqué en La Tecl@ Eñe, y unos días después en Diario Registrado, la primera de las 37 notas que llevo escritas desde distintos ángulos sobre Javier Gerardo Milei. Esa nota debut llevaba como título “Un chico Coppola”. Decía entonces: “Allá por octubre de 1996, en las postrimerías del menemismo, un presunto caso de droga llevó a la cárcel de Caseros durante 97 días a Guillermo Coppola, defendido por su amigo Diego Maradona mucho antes de la ruptura de la relación entre ambos, y la participación de un grupo de chicas noctámbulas que cobraron notoriedad en un programa de los mediodías que conducía Mauro Viale y que batía récord de audiencia cuando las mismas se peleaban y desnudaban sus intimidades. Una de ellas, Samanta Farjat, que tenía entonces 19 años, le declaraba al diario La Nación dos décadas después: “A todo ese grupo de gente nos faltaba un jugador”. Cuando terminó el escándalo, el que fue a la cárcel fue el juez federal de Dolores Hernán Bernasconi, que llevó adelante la investigación…” Otra de las protagonistas era Natalia De Negri quien cantaba un inolvidable poema titulado “¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso?” Veintisiete años después el mismo Mauro Viale conducía un programa llamado ingeniosamente “Mauro, la pura verdad”, donde remedando a aquellas chicas Coppola, Javier Milei pasó, en mi opinión, a ser “Un chico Coppola”. Para ello argumentaba: “Hijo de la educación privada, es Licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano, con posgrados en el Instituto del Desarrollo Económico y Social y la Universidad Torcuato Di Tella. Profesionalmente fue economista jefe de la AFJP Máxima y economista jefe en el estudio Broda. Fue economista senior en el Banco HSBC. Desde esa formación, no es sorprendente que considere la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires “el principal productor de los economistas argentinos, un centro de adoctrinamiento marxista que da como resultado la proliferación ubicua de los brutos keynesianos”. La descalificación es su principal argumentación: a la periodista Teresa Frías, en Salta, la calificó de burra, cuando le hizo una pregunta sobre Keynes después que diera una charla y cuando alguien del público salió en su defensa le contestó: “Lo tuyo es un acto de populismo barato. Sos un impresentable, porque la falta de respeto es hablar sin saber. Yo no le falté el respeto a nadie, la falta de respeto es hablar sin saber” A Beto Casella que lo cruzó afirmando “Reconozca, Milei: en su cabeza limitada hay un país para pocos” le dijo: “Pedazo de sorete”.

A la abogada Natalia Volosín, en Intratables, que le pidió “discutir argumentos y no falacias “ad hominem”, le contestó: “No sabés dibujar un cero con un vaso. No debés ni saber sumar.” Sólo algunas de las muchas descalificaciones e injurias brutales que propala diariamente, donde reitera expresiones como ratas, estúpidos, parásitos, lacras, chorros.

Aquella nota lejana en el tiempo de fines de 2018, terminaba: “Discépolo escribió un tango que es casi una Biblia porteña: “Cambalache”. En su versión actual mezclaría a Samanta Farjat y Natalia De Negri, dos de las chicas Coppola con Javier Milei, chico Coppola, protagonistas todos en el mismo escenario, en diferentes épocas, conducidos por Mauro Viale.”

ES UN SOPLO LA VIDA

Pasaron 34 años. Las chicas Coppola crecieron. Samanta Farjat llegó a estar en pareja con uno de los periodistas más elogiados por Javier Milei que es el contador público y relator futbolístico de Radio Mitre Gabriel Anello, cuya devoción hacia Menen y Milei es superlativa, al punto de hacerse eco de mentiras como consigna la revista Noticias del 2 de noviembre del 2024: “Cuando ocurrieron los incendios en Córdoba, a fines de septiembre, el conductor fue uno de los que sembró una fake news en la red social. Dijo “Hay 17 presos que ocasionaron los incendios y son de La Cámpora. Presidente extermine a estas lacras”, fue el violento mensaje que subió y fue replicado por el propio Milei.” Cuando se vinculó sentimentalmente con Anello, Samanta ya tenía una hija. La relación fue breve después de la muerte de una bebé nacida prematuramente en el sexto mes de embarazo. En el 2022, el 27 de diciembre, se casó en la cárcel con William Schlenker, uno de los líderes de la barra brava de River condenado a perpetua por el homicidio de Gonzalo Acro en el 2007.

Natalia de Negri se radicó en Miami donde estudió Ciencias de la Comunicación e hizo carrera como periodista y conductora televisiva. En la Argentina había sido modelo y actriz. Muy exitosa, ha ganado 13 premios Emmy, de la Academia de Televisión de Estados Unidos, por su trabajo en distintos documentales y programas de contenido social. Fue seleccionada por la revista Hola! como una de las latinas más influyentes y reconocida por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suarez, por su labor solidaria con su comunidad. Tres documentales que realizó: “Su Señoría, Leandro Denegri”, “Entre 4 paredes” y “Bilma Corazón, la lucha de una madre contra el paco”, fueron seleccionados, en el 2020, por la plataforma argentina Cont.ar.

Como su pasado aparecía cada vez que alguien la buscaba en Google, en marzo de 2022 llegó a la Corte Suprema por la causa en la que reclamó el “derecho al olvido”. Solicitó a Google que su nombre deje de estar vinculado a los videos del programa de Mauro Viale en los que se exhiben las peleas que protagonizó vinculado al Caso Coppola. Aclaró según “Diario con vos”: "No estoy pidiendo que borren noticias de la época, lo que pido es que, al buscar mi nombre, no aparezcan los videos de las peleas en el programa de Mauro Viale porque no transmiten nada informativo ni de interés público, sólo promueven la violencia de género y violencia digital".

Según Infobae del 28 de junio del 2022: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó hoy el fallo de la Cámara Civil que favorecía a Natalia Denegri por el “derecho al olvido” para que se quiten de los buscadores de internet las notas y videos que hacen referencia a su vinculación con el “Caso Coppola”. El máximo tribunal priorizó e hizo una fuerte defensa del derecho a la información y de la libertad de expresión. “El derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones a través de internet y los motores de búsqueda, herramienta que se ha convertido en un gran foro público por las facilidades que brinda para acceder a información y para expresar datos, ideas y opiniones”. Y resaltó que debe haber una “máxima restricción” ante planteos de censura previa la que solo puede configurarse ante casos excepcionalísimos.

En cambio, Javier Milei, aquel Chico Coppola, panelista desaforado gobierna argentina, es un referente de la extrema derecha mundial, de la restauración conservadora y medieval. No pide que se saquen sus bizarros videos como panelista, lo que es lógico, porque como Presidente sigue exhibiendo su temperamento violento, su amplio diccionario de descalificaciones e insultos en lo que llama “La batalla cultural”.

LA REALIDAD ES UNA LIBRETISTA INSUPERABLE

Miami enero del 2025. Entrega del premio de Titan de la Reforma Económica al “Chico Coppola”, Presidente de la Argentina Javier Gerardo Milei, 53 años. Se lo entrega Natalia de Negri, 48 años, “una de las Chicas Coppola”, en aquél lejano pasado de la década menemista. El chico y la chica Coppola se encuentran y seguramente recuerdan que el mentor de ambos, Mauro Viale, murió de Covid, un 11 de abril del 2021. Es el momento de la entrega del premio Titan. Habla Natalia de Negri: “Fue un honor ser parte de esta gala histórica en un momento tan importante para los Estados Unidos, el país que me recibió hace más de 15 años y se convirtió en mi hogar. Lo que hizo esta noche verdaderamente inolvidable fue el privilegio de entregarle el Premio Titán de la Reforma Económica al presidente Javier Milei, alguien a quien admiro profundamente . Su determinación para transformar Argentina, a pesar de los desafíos y las dudas, es inspiradora. Contra todo pronóstico, y con la fe del pueblo, está logrando lo imposible. Agradecida de haber sido parte de una velada tan memorable. Gracias, presidente Milei, por mostrarnos que los sueños se logran con fe y valentía”

El panelista desesperado por las cámaras, el joven insultador escatológico, el de la violencia apenas contenida, el Presidente desaforado, el referente actual de la derecha extrema mundial y la chica de canciones precarias, la de peleas televisivas diarias, que brilla ahora en EE. UU, se abrazan en la ciudad paraíso soñado de la clase media argentina, reunidos porque la realidad es una libretista insuperable. El cuadro “El grito” del noruego Edvard Munch, realizado en 1893, parece haberse adelantado premonitoriamente para reflejar lo que genera este abrazo.

De fondo parece escucharse una canción de Manu Chao que sella el encuentro: “La vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba”

*Publicado en La Tecl@ Eñe, Diario Registrado