La nueva derecha argentina es una conjunción de elementos emergentes de la Alianza Cambiemos que combina la falsa y ofensiva supuesta superioridad moral y estética de su discurso amoral y mal educado. Comunican mentiras con absoluta desinhibición social pública, mediante una agresividad sin precedentes. Se enfurecen contra la ciencia y la razón. Los que llegaron como apolíticos (PRO 2002) y sus nuevos vecinos (libertarios 2020) despreciaban a los políticos, pero ahora son parte de “la casta política” que denunciaban. Tienen ambiciones políticas feroces y hambre de poder. Apelan tácitamente a viejas consignas nazis (“somos superiores estéticamente”-Milei). Macri ya negocia con Milei. Buscan captar nuevas formaciones resentidas entre la población urbana, machista y cristiana. La idea es salir del hoyo del fracaso de 45 años. Están llenos de furor anti democrático impúdico. Hablan del país y el Gobierno nacional, como si no hubiera mundo ni pandemia, ni Poder Judicial. ¿Ignoran lo que está pasando, o su cerrazón es producto de ese espíritu fascista que no quiere mirar, no quiere saber, ni reflexionar?

¿COMO ESTA EL MUNDO en cifras del tercer trimestre anualizadas?

El PBI mundial crece al 3% en el tercer trimestre, por debajo del 4.4% del primer semestre (cae 1/3). Debido al desplome del PBI de China que se contrajo (-3.3%) en el tercer trimestre 2021 y, a la moderación del crecimiento de EE.UU. con desaceleración del consumo en el tercer trimestre (1.6%). Mientras tanto Europa brilló en el tercer trimestre con un crecimiento de 9.1%, Latinoamérica crece (4.7%), donde Argentina crece al 12% (casi el triple del promedio). Pero el consumo mundial se desaceleró y se vio afectado por el aumento de la inflación. Los bancos centrales han sido laxos, dieron dinero fácil en abundancia y a tasas bajas y ahora la incertidumbre pasa por la política monetaria. La más floja de los últimos 50 años. Según la orientación de Milei, habría que incendiar al BCE (Banco Central Europeo), la FED (Reserva Federal de los EE.UU.)

El BCE y el BCJ (Banco Central de Japón) permanecen en pausa, y el BCE no ha dado señales de programas de compra de activos para la recuperación. En cuanto a la FED, reconoció que la inflación está por encima de lo esperado, y tardará más en bajar. La FED está lista para iniciar el tapering (la reducción gradual de la compra de activos financieros). Algunos bancos centrales ya iniciaron la moderación de su política monetaria. El Banco de Canadá decidió terminar con sus compras de QE (Quantitative Easing), mientras que el Banco de Inglaterra comenzaría con una suba de su tasa de interés de 15 bs (basis points), seguida de dos incrementos de 25 bs en 2022. Es probable que se haya acortado el lapso esperado entre el fin del tapering (mediados de 2022) y el comienzo de la suba de la tasa de interés de los federal funds (fondos federales estadounidenses). Con suba de los costos laborales del sector privado aumentando al ritmo más rápido en 23 años, la presión inflacionaria puede ser permanente, lo que probablemente haga que se agreguen dos subas de la tasa de interés de la FED en 2022.

Durante más de una década, la percepción del mercado laboral se movió bastante a la par de la percepción de la economía. Hoy la percepción del mercado laboral se encuentra en un nivel alto, existe mucha demanda de empleo con salarios que aumentaron en los EE.UU., y eso presiona al alza la inflación, mientras la economía viene bajando y la gente no percibe la mejora en su nivel de ingresos.

La suba de los precios de la energía tiene que ver con la descarbonización de China, las dificultades en Europa con el suministro de gas de Rusia y, la decisión de la OPEP que mantuvo las cantidades ofrecidas pese al aumento de la demanda. Para 2030, el presidente Biden quiere reducir 50% las emisiones de gases efecto invernadero causantes del calentamiento global, provocadas por las plantas de generación a carbón, automóviles, y el uso de otros combustibles fósiles. El problema con la transición energética es que no ocurre espontáneamente. La velocidad de cambio para reemplazar parte de la generación con combustibles fósiles por renovables, o reemplazar el parque automotor por autos eléctricos, exige tiempo. Además si la OPEP no aumenta las cantidades podría llegar a dar lugar a un aumento transitorio del costo de las energías renovables.

En otro orden de asuntos internacionales, la dirigencia de China no acepta ni la separación de Taiwán, ni tampoco que Hong Kong tenga sus propias instituciones. Xi Jinping ha hablado sobre la inexorabilidad de la reunificación China/Taiwán y esta amenaza puede terminar transformando la rivalidad estratégica EEUU-China en un escenario de guerra potencial. Xi pretende afianzar la soberanía china en Taiwán y hacerse de la importante fábrica de semi-conductores TSMC. El PC chino ha adoptado políticas contra de los grandes millonarios de las empresas tecnológicas. Existen problemas con las grandes constructoras inmobiliarias, sobreendeudadas, que reciben el 60% de los ahorros de la gente. Inquieta el endurecimiento del enfoque oficial hacia las empresas tecnológicas y los constructores inmobiliarios. Se celebra el VI Plenario del Comité Central del Partido Comunista Chino, antes de la Reunión del Congreso de 2022 donde seguramente Xi Jinping será consagrado como presidente por un nuevo período. Está previsto que en el Plenario Xi explique "el socialismo de características chinas en la nueva era”. En Brasil, el gobierno de Bolsonaro, con imagen deteriorada (Lula lo aventaja por 20 puntos en las encuestas) tiene planes de aumentar el gasto público. Con los planes fiscales expansivos de Bolsonaro, las expectativas de inflación se han disparado y ya es hoy la más alta en 26 años (10.34% anual). Incertidumbre fiscal e incertidumbre política, pérdida de credibilidad. Este año Brasil no crece.

FMI Y LAS NEGOCIACIONES

Los vencimientos de la deuda en dólares son impagables. Y los vencimientos de la deuda en pesos se siguen acumulando, con creciente estrés para colocar deuda en el mercado local. Desde julio 2020 a septiembre 2021, la deuda pública en pesos creció fuerte en términos nominales, sin satisfacer las necesidades amplias de la población. Pese al incremento récord de u$s 21.600 millones de las exportaciones 2021, lo que implicaría un incremento de 39% anual, el Gobierno no pudo salir de un creciente estrés cambiario e incremento de la brecha. La realidad es que llegamos a las elecciones, con un sinnúmero de dificultades y asuntos pendientes que avivan el fuego del descontento ciudadano.

El objetivo oculto de los oportunistas sigue siendo desmantelar la sociedad, asfixiar la democracia y sujetar el Estado para asegurar un escudo para las fuerzas de la corrupción que gobernaron cuatro años. Son los mismos libretos con iguales y diferentes actores del mercado, anti igualitaristas, anti sociales, mintiendo, convocando gente enojada. Es que el neoliberalismo fracaso y busca una nueva identidad, pretendiendo que la culpa de sus desastres económicos y políticos son de otros, mintiendo noche y día por los medios hegemónicos. La democracia ha sido asfixiada y deshonrada, entre 2016-2019. El efecto ha sido el opuesto a los objetivos de permanencia. En vez de acertar con la economía, y demostrar ser capaz de dirigirla, tomaron el Estado para favorecer a las grandes industrias, la agricultura, las petroleras privadas, las farmacéuticas y las finanzas. Construyeron una ciudadanía vulnerable a la demagogia amarilla, condenando la soberanía y la acumulación de capital, fugándolo. Pero increíblemente en dos años, las energías políticas antidemocráticas crecieron otra vez en magnitud e intensidad y, dieron lugar a un conjunto de monstruos lacayos, a merced de los poderosos intereses económicos y un fervor extraño, sin coordenadas, ni espíritu, ni responsabilidades democráticas, ni siquiera afectos constitucionales, y por lo tanto no hay límites claros. Votemos con responsabilidad.