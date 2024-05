INSTIGADORES Y CÓMPLICES HACIA UN PAÍS COLONIAL

Ahora 72 senadores tienen el deber histórico de rechazar el delirio colonial, la entrega descarada y el cercenamiento de derechos contra el pueblo argentino aprobado por 142 diputados. Sí: fueron 142 diputados. Libertarianos, Pro, Radicales, Hacemos Coalición Federal y otros. 142 los que aprobaron el proyecto de ley denominado pomposamente Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Complementada por el proyecto de ley de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” ( ésta aprobada 140 votos positivos, 103 negativos y 6 abstenciones). Fueron 142. Los que en nombre de la libertad de los argentinos firmaron un regreso a la esclavitud, los que en aras de la gobernabilidad diseñaron el marco legal del coloniaje. Fueron 142 diputados. Para otorgarles a los poderosos todo lo que le quitan a los que están abajo en la escala social. Fueron 142. Los que le dieron facultades delegadas a un presidente que nunca se cansó de denostarlos, con una interminable lista de adjetivos calificativos, desde ratas a parásitos, desde tránsfugas a imbéciles, desde cucarachas a escaso coeficiente intelectual. A un Presidente que posiblemente ninguno de ellos les dejaría a sus hijos un fin de semana para que se los cuide, pero que no dudan en darles poderes discrecionales para gobernar el país. Cuanto más los denigra, más están dispuestos a arrastrarse introduciendo algún retazo de su dignidad bajo la alfombra. Fueron 142. Los que con una impudicia denigrante intentaron terminar con el monotributo social para cerca de 1.200.000 de los trabajadores más sumergidos, al tiempo que bajan el impuesto a los bienes personales reduciendo progresivamente la alícuota hasta llegar a la insignificante de 0,45%. Los mismos que votaron un blanqueo muy generoso como una promoción posible del narcotráfico. Fueron 142 los cómplices del presidente que viene a resetear una Argentina donde sobren quince millones de ciudadanos, convertida en un garito que recibe el nombre técnico y eufemístico de valorización financiera, con la explotación y entrega de sus recursos mineros y la exportación del petróleo, del litio, el cobre y el oro. Fueron 142. Los que aprobaron que el petróleo concesionado tenga destino en primer lugar para la exportación y luego para el autoabastecimiento. Donde el agua queda en primer lugar para la explotación económica y luego para la población.

Fueron 142. Los que para evitar la informalidad laboral eliminan las multas que castigan esa informalidad cuando es descubierta. Fueron 142. Que agotados por sesiones maratónicas se “les pasó” que se puede iniciar el proceso de escrituración de un bien público del Estado, con solo denunciar estar en posesión del mismo sin recibir respuesta a los 60 días. Esta barbaridad fue descubierta por la senadora Juliana Di Tullio, en la Cámara Alta. Se da todo vuelta: el silencio en lugar de significar rechazo, implica aceptación.

Fueron 142. Los que para aumentar el trabajo formal aprobaron que todo emprendedor puede contratar cinco monotributistas que nunca accederán a la relación de dependencia y sus consecuentes derechos. La lista es interminable y los diputados no pueden justificar lo que votaron. Cuando le preguntaron al diputado Gabriel Bornoroni de “La Libertad Avanza sobre tu libertad y derechos”, que le dijera un solo punto que beneficiara a los trabajadores, el tartamudeo fue su primera clara respuesta, luego fue un émulo de la zaraza que hace muchísimos años popularizó un personaje encarnado por el actor Fidel Pintos y terminó encontrando que el beneficio se alcanzaría cuando se reduzca el Estado y entonces el trabajador pagará menos impuestos.

ES TAN EVIDENTE QUE NO DISIMULAN CON LOS BENEFICIARIOS

El Ministro Luis Caputo se sinceró en la Fundación Mediterránea: “No les tengo que decir a los empresarios que esta Ley los favorece. APROVECHEN que el pueblo está soportando las medidas de ajuste….."

El Presidente no se cansa de transparentar a quiénes beneficia. Dijo en Bariloche: “El problema central es el déficit fiscal. Tienen déficit, lo financian con emisión, pierden reservas, aparece la ley cambiaria para que no puedan cambiar dólares. Financian el déficit, generan inflación ¿y qué hacen? Controles de precios, aparece la ley de góndolas. ¿Y qué pasa cuando controlan precios? Aparece el desabastecimiento. Se van los dólares, ponen control de capitales y el que fuga no es un delincuente. Es un héroe que logró escaparse de las garras del Estado”, afirmó.

En Davos, el presidente afirmó: “No se dejen amedrentar. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia, y sepan que, a partir de hoy, cuentan con un aliado incalificable en la República Argentina.”

En la Fundación Milken en EE. UU, organizado por el multimillonario Michael Milken condenado a 10 años de cárcel por sus negocios por bonos basuras, cuyo auge terminó en una bancarrota de la cual rápidamente se recuperó, luego de estar dos años en prisión. Ante esa concurrencia, Milei expresó: “Ayúdenme, ustedes que son el progreso humano encarnado, a hacer de la Argentina la nueva Roma del Siglo XXI”.

En el Foro de ultraderecha en España convocado por el pequeño partido Vox, que en economía es mucho más moderado que Milei, dijo entre una interminable retahíla de incongruencias: “Por eso, a todos aquellos que se piensan que están salvando el mundo con el Estado presente, con impuestos altos, con cupo de géneros y castigando a los empresarios, yo les digo: ¿saben qué es lo mejor para los trabajadores? Que pacten contrato libremente con sus empleadores.” En el país que sueña Milei los empresarios son los héroes, y si son evasores y fugadores de capital muchos más héroes, y en esa tierra prometida cogobernada por las fuerzas del cielo, los sindicatos de trabajadores no deben existir.

El país que diseña Milei, apenas un escenario de negocios para pocos y donde es necesario exportar millones de argentinos es transparente en sus objetivos. Sólo hay que sacarse la venda que cubre los ojos, por ahora de la mayoría. Al mismo tiempo, y porque la realidad es dialéctica, un cambio estructural y cultural en la sociedad de la cual tal vez Milei es un representante transitorio, ha llegado para quedarse, lo que es una explicación parcial pero no descartable. Simultáneamente la confluencia opositora original, nada menos de policías y docentes y otros sectores sociales en las calles y rutas de Misiones muestran la Argentina que reacciona en una provincia donde Milei ganó hace siete meses en el balotaje por el 57%.

En el análisis de porque Milei llega a la presidencia con un caudal muy importante de votos y diferencia amplia sobre Sergio Massa, la síntesis profunda del ensayista Eduardo Grüner remite a la reflexión: “No puede surgir ningún loco de la motosierra sino allí donde de alguna forma se ha creado un consenso sobre la conveniencia de talar el bosque”.

LA ÚLTIMA CARTA EN EL SENADO

72 senadores. En realidad, se necesitan 37 que rechacen de plano este proyecto de ley que empalidece lo vivido y sufrido en las dos décadas infames anteriores, una de las cuales admira Milei. 37 senadores en la línea de los 106 diputados que dijeron NO. Los 142 diputados que aprobaron, créase o no, algunas de estas barbaridades. El artículo 31 habilita a privados a quedarse con tierras estatales si piden permiso para realizar en ellas un emprendimiento y no obtienen respuesta por 60 días. El silencio que siempre es una respuesta negativa aquí se cambia y se convierte en positivo para quedarse con bienes estatales. Dijo el abogado Nielsen Enemark, en el Senado: “Hay consecuencias patrimoniales graves para el Estado que no son posibles de mensurar. Los que tienen posibilidad de actuar contra el Estado son las grandes corporaciones, que se verían beneficiadas de aprobarse este proyecto de ley…. el proyecto tiene una matriz pensada para entregar los recursos del Estado a ciertos actores privados”.

Por las Facultades delegadas al Presidente de la Nación, corren serios riesgos de desaparecer desde el Conicet al Banco Nacional de Datos Genéticos, desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) al Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Si se aprueba el proyecto de Ley Bases tal cual quedó redactado en el dictamen de mayoría, (artículos 3 y 4) el Ejecutivo tendrá la posibilidad de desmantelar las dotaciones de cualquier organismo sin necesidad de intervenirlo o cerrarlo. Aunque lo excluyan de su eliminación su reestructuración puede dejar cualquier organismo como una cáscara que conservará el nombre por fuera, pero vaciado por dentro.

Los presuntos opositores colaboracionistas celebraron como un éxito haber reducido el número de empresas estatales a privatizar de las originales 41 a 11. Es altamente probable como ha trascendido, que Milei encuentre el ardid para reducir finalmente esa disminución en papel picado.

El RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones de 200 millones de dólares en adelante, discrimina absolutamente a favor de los capitales extranjeros contra los nacionales, sin beneficios para el país. Una cantidad extensa de beneficios impositivos: ganancias pagan 10 puntos menos. No tributan IVA, Ingresos Brutos, Tasa de Estadística, Impuesto País, ni derechos de importación ni exportación, no se le aplica percepción de Iva y Ganancias, ni tributa el impuesto al cheque y sobre los dividendos 6 puntos menos, pueden beneficiarse con la amortización acelerada de bienes de uso. En el primer año deben ingresar al país el 80% de los dólares de sus exportaciones, en el segundo año el 60% y a partir del tercer año pueden dejar la totalidad de los dólares que exportan en el exterior. Se le garantiza seguridad tributaria por 30 años y los conflictos se resuelven en el CIADI, lo que significa que la probabilidad de fallo desfavorable para el país es altísima. Como bien escribió el periodista Alejandro Bercovich: “El RIGI habilita a las empresas a importar sin arancel cualquier bien de capital, repuestos y otros insumos nuevos o usados. También les permite revenderlos en Argentina una vez que no los necesiten más. Es decir, en vez de estimular que florezcan proveedores locales para esos grandes proyectos extractivos, puede abrir un gigantesco negocio importador a costa de la castigada industria local….. Milei delegó su redacción original en el eyectado Guillermo Ferraro, que lo conversó a su vez con abogados de los estudios Marval O’Farrell y Mairal y Lisicki, Litvin y Asociados, que asesoran a empresas que podrían aprovecharlo. El texto –tal como descubrió el periodista Pablo Ibáñez– fue luego modificado por Kusa Liban Ángel, uno de los socios del estudio de abogados fundado por el jefe de la UIA, Daniel Funes de Rioja.”

Esta es la metodología de toda la legislación libertaria. La suscribe el Poder Ejecutivo, pero la redacta el poder económico en sus estudios contratados.

Si a alguien le cabe alguna duda, el Secretario de Energía Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, enviado a defender la RIGI, reconoció que no había leído un artículo clave o el Jefe de Gabinete Nicolás Posse afirmó impúdicamente: “Es la misma Petronas (empresa estatal malaya, dueña de 103 subsidiarias y parcialmente de otras 19), la que dice que sin RIGI, no hay gas natural licuado. Sólo hay una legislación similar en Angola y Nigeria

Por otra parte, se elimina la moratoria previsional entre otros “beneficios”. La lista es interminable. Por eso el proyecto de ley debe ser rechazado por el Senado. No hay posibilidad de circunscribir los daños colosales y mucho menos con la persona que hoy ocupa la Presidencia de la Nación.

EL DESEQUILIBRIO PRESIDENCIAL Y LA OPOSICIÓN ARRODILLADA

Los 142 diputados y los senadores que votarán a favor de este proyecto de ley terminarán cargando sobre sus espaldas una cobertura legal para un proyecto que calificarlo de colonial tal vez sea benévolo. No tienen escrúpulos para delegarles facultades al Presidente para primarizar el país, arrasar con la industria, convertir el país en un casino, demoler el Estado y dejar todo en poder del establishment que maneja el mercado. Se ha llegado al extremo de diputados que argumentan contra la ley Bases y votan a favor. Algunos alegan que hay que darle al Presidente las herramientas para que pueda gobernar y no descargue sobre el Congreso el fracaso de su plan demencial. En ese arrastre, los radicales han hecho una profesión y de la indignidad un axioma. Un emblema ha sido el diputado Rodrigo de Loredo que argumenta como opositor y vota como oficialista. Una ironía grafica el comportamiento de Loredo a través de una fake news: “Asaltaron a De Loredo y cuando el asaltante quiso sacar el arma y se dio cuenta que no la tenía y se estaba por ir, De Loredo le dijo que lo esperara. Entró a su casa y le trajo una pistola al asaltante al tiempo que le decía: “le doy la herramienta para que después no ande diciendo que su fracaso fue por mi culpa””

Otras figuras conocidas como como María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato son operadoras activas de la ley Bases, se alinearon hace unos meses con Horacio Rodríguez Larreta, al cual Milei acuso de socialista y denostó: “Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés”

Vidal, Lospennato, Scioli que hizo en menos del tiempo de un embarazo, un salto impresentable de Unión por la Patria a La Libertad avanza, le dan justificación al Presidente en el aspecto más pedestre de la estigmatización de la denominada casta política.

El Presidente atribuye el odio a los que insulta, se pone en el papel de víctima cuando actúa diariamente de victimario, sustituyendo la argumentación por el denuesto. Está en su ADN. En su desmesura y en su desequilibrio. En no tolerar la menor crítica. En considerarse un enviado de Dios. En sus lecturas mal digeridas de la Biblia. Los 10 mandamientos de Moisés son la ley Bases y el Pacto de Mayo. En su extravío, confunde todo y las 10 plagas de Egipto son las que vuelca hoy sobre el pueblo argentino. La libertad que enarbola es la de los opresores. ¡Qué duda cabe que en el escenario bíblico hubiera optado por el Faraón!!

Con agudeza, el periodista Iván Schargrodsky sostuvo: “Milei desconoce todo lo que desconoce”

Cuando aborda la historia argentina sigue los lineamientos de la historia oficial de Bartolomé Mitre al que admira, posiblemente por haber exterminado dos tercios de la población paraguaya y considera a Roca el segundo mejor presidente de la historia. Se descarta que lo reivindique por ser el artífice del Estado Argentino, justo él que viene a destruirlo. Entonces es deducible que sus loas son por el exterminio de algunos pueblos originarios. Por supuesto que también levanta a Rivadavia y Menem, dos antecedentes directos suyos en el cipayismo extremo.

Carece del menor atisbo de sensibilidad, salvo cuando habla de su hermana, de sus perros, o en el Muro de los Lamentos. A eso agregó ahora una nueva exteriorización en la colocación del busto de Carlos Menem en la Casa Rosada, cuando con su voz quebrada recordó que la dictadura que él reivindica, le impidió a la madre del ex presidente ver a su hijo en La Rioja y al trasladarlo al día siguiente nuevamente al Chaco, tuvo un infarto generalizado.

Si para Héctor Magneto el de presidente era “un puesto menor”, para Milei es simplemente una escalera para convertirse en un referente de la ultraderecha mundial. De regreso de su increíble viaje personal a España para presentar su libro -sacado de circulación por la Editorial Planeta por haber falsificado su currículum- ; asistir a la convocatoria de VOX e insultar al Presidente Pedro Sánchez, declaró: “Soy el máximo referente de la libertad a nivel mundial. Estoy en otra liga y eso los irrita, porque demuestra los berreta que son, adonde yo voy genero un terremoto. Les encantaría estar donde estoy yo”. Su gobierno carece de gestión con cientos de cargos sin ocupar. Su tarea es ocuparse de bajar la inflación, conseguir el superávit fiscal, participar en la red social X y dar la batalla cultural. El gobierno ha quedado delegado en su hermana Karina, en el asesor Santiago Caputo, el Ministro de Economía Luis Caputo y en menor medida, el Jefe de Gabinete Nicolás Posse.

En todos sus discursos, su visión de la economía la reduce a una visión del manejo monetario. Nunca mencionará a la producción, a la industria que ocupa sólo el 54% de su capacidad productiva, con la caída de sueldos y jubilaciones en más de dos dígitos, con el consumo a niveles de la pandemia y del 2001, en donde la demanda de leche y carne se redujo a su menor nivel histórico, con el PBI en caída libre, con la desocupación creciendo, con los comedores sin el envío de comida y los enfermos oncológicos sin remedios, con la destrucción abiertamente de lo estatal o por inanición presupuestaria, con una política exterior que vende que ingresa al mundo arrodillándose ante EE.UU y sobreactuando hasta el ridículo la relación con Israel mientras renuncia a entrar a los BRIC; se pelea con los tres principales mercados como China, Brasil y España, y propina descalificaciones a los presidentes de Colombia, Méjico y Rusia; enfría la vinculación con Chile y por torpes razones ideológicas suspende toda relación con Cuba y Venezuela. Esto que en lenguaje oficial se denomina “volver al mundo”

La batalla ideológica que libra Milei puede medirse por la sociedad que propone su Secretario de Cultura Francisco Sánchez: "En Argentina el conservadurismo y nuestras tradiciones y valores han estado retrocediendo. En 1987, en plena crisis económica, el pésimo gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó. Era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner junto a su gobierno promovió el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina en plena crisis como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron. En el año 2020 en plena crisis gravísima, no solo económica sino también por el COVID, el Gobierno de Alberto Fernández promovió el aborto. Y lo aprobaron. También leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos y hacer daño en la sociedad. "Los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando. Tenemos que recuperar los valores tradicionales que desde 1492 en adelante España le regaló al mundo, y que nosotros tenemos la obligación de sostener y de dar la lucha para recuperar esos valores que nunca se tuvieron que haber relegado".

Hay que recordar que en 1492, estaba la inquisición en España y fueron expulsados los judíos.

Uno de sus asesores y amigos, Nicolás Márquez sostiene: “Estamos en una suerte de guerra, llámenla como quieran. Nosotros no tenemos adversarios. Tenemos enemigos: la progresía, la progredumbre y todos sus aliados, los biempensantes, la casta a la que siempre ataca con certeza Javier Milei. Y no solamente la casta política, también la casta periodística hegemonizada por un progresismo que nos atosiga, que nos abruma”.

INSTIGADORES Y CÓMPLICES HACIA UN PAÍS COLONIAL

Los instigadores son los sectores más concentrados del poder económico (Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Marcelo Mindlin, Alejandro Bulgheroni, José Luis Manzano, Eduardo Elsztain, Marcos Galperín y sigue la lista) que hacen lobby sobre el Congreso para doblegar conciencias débiles. Los que por convicción o por “agradecimiento” votan a favor del proyecto de un país colonial son los cómplices.

La oposición de Unión por la Patria se debate entre el desconcierto y las miserables querellas internas.

Un porcentaje alto de la población mantiene sus expectativas en un proyecto destructor entre la falta de alternativas y el rechazo a lo que quedó atrás.

Más del 40 % de la población que se opone a este proyecto colonial ha manifestado en las calles su oposición sin encontrar representación política’.

Vivimos un tiempo en que se banalizó la locura, y después de la pandemia del COVID, transitamos la pandemia de la estupidez. Hay que encontrar la alternativa política que nos lleve al territorio de la cordura y a un futuro inclusivo. Aquí no sobra nadie.

*Publicado en La tecla Ñ