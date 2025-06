CARTA ABIERTA ALARMADA PARA QUIEN QUIERA RECIBIRLA

Escribirle al Presidente y que lea lo enviado, subido a su egolatría y a sus desequilibrios, rodeado de su corte de amanuenses y chupamedias brutales e ignorantes, todos inclinados a la burla y el denuesto, es una tarea inútil. Por lo tanto, esto que empezó con la idea de una carta terminará siendo un Estado de Situación que de leerlo lo consideraría woke, comunista, basura, sorete y su interminable retahíla de adjetivos que Ud. dispensa a todos los que no coinciden con Ud. Sólo, si me permite, le daría un consejo, desde las varias décadas que le llevo: haga una visita al Garrahan, que le será mucho más aleccionador que su deseo de encontrarse en condición de fan con los ultramillonarios norteamericanos y verá a verdaderos héroes que luchan con sueldos miserables día a día con la muerte salvándole la vida a miles y miles de bebes y niños. No tienen un peso en el bolsillo, pero un cerebro puesto al servicio de los demás, y un corazón con el que envuelven con ternura y humanidad, el dolor de pacientes y padres. Y si le queda un tiempo entre reportajes con periodistas genuflexos a los que nunca acusará de ensobrados, de twittear durante horas insultos e improperios vaya al Conicet, y encontrará a argentinos que con sueldos enanos investigan y entregan sus energías y sapiencias por una Argentina del primer mundo. Y luego siga por el Inti, el Inta, el Invap, la Comisión de Energía Atómica, los miles de PYMES industriales, que Ud. desprecia y se encontrará con una Argentina que Ud. ignora y que quiere destruir. Pero no soy ingenuo. Ud. no lo hará. Por eso la carta pasa a ser este informe

ESTADO DE SITUACIÓN

Una mayoría de la población no la ve; y si la ve, no le importa. Los que no la ven apuestan a que los enormes sacrificios actuales habrán de tener su recompensa en un futuro indeterminado, creyendo muchos de buena fe, que el Presidente los conducirá a la tierra prometida de ser como Irlanda, Alemania y EE UU en plazos de dos o tres décadas. Y están los que sí la ven, pero prefieren cualquier cosa, incluso un gobierno mezcla de Drácula y Frankenstein antes que el peronismo. Éstos se parecen a aquellos que describió el filósofo y sociólogo francés Raymond Aron sobre si conocían o no la existencia de los campos de concentración nazis durante el primer lustro de la década del cuarenta: “Lo sabía, pero no lo creía y porque no lo creía, no lo sabía”. Un porcentaje indeterminado de los que votaron a Milei en el balotaje, lo hicieron con la convicción que muchas de sus propuestas increíblemente disparatadas eran meras expresiones efectistas pero que no se concretarían de acceder al gobierno.

El ajuste con motosierra para tener superávit fiscal y así eliminar la inflación, parte de una falsedad como la totalidad de los axiomas presidenciales mesiánicos: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario causado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque sube la oferta, baja la demanda o ambas, lo cual hace caer el poder adquisitivo del peso. Esto es, los precios expresados en moneda local suben”. La emisión monetaria excesiva es una de las múltiples causas de la inflación. Por recuperar el control de las calles de cualquier manera y bajar la inflación comparándola ésta, burdamente, con cifras afiebradas y absolutamente falsas del prestidigitador y mitómano que ocupa el sillón presidencial, una mayoría del pueblo argentino está dispuesto a colaborar y/o apoyar un plan demencial . Que el presidente se crea un elegido por el UNO (así lo denomina a Dios); que haya visto tres veces la resurrección de Jesús, que su hermana sea Moisés y él Aarón; que ambos manifiesten afecto sólo por los perros y que Conan (su primer perro), desde el más allá, y sus hermanos clonados desde sus caniles de Olivos lo asesoren, son rasgos preocupantes pero secundarios, aunque tal vez esclarecedores en relación a la crueldad que ambos exhiben para disciplinar a sus seguidores y a la sociedad. Y si la crueldad y el miedo que propagan no alcanzan, ahí están los diferentes cuerpos armados dirigidos por la insensibilidad tortuosa de Patricia Bullrich que se encargará de golpear viejos, gasear adolescentes y herir fotógrafos y periodistas. Nada nuevo en un personaje que niega con mentiras, evidencias filmadas, y que tiene un placard repleto de cadáveres reales y simbólicos.

Los sectores concentrados de la economía y muchos que sin serlo aspiran a lograrlo, apoyan alborozados a quien nadie los trató verbal y económicamente como Milei, que los enaltece como héroes si han evadido, que les concede reformas a su favor siempre soñadas, siempre difíciles, casi inalcanzables de concretar por la resistencia social, pero que ahora están al alcance de un decreto o un proyecto de ley que el Congreso ha avalado y avalará, mientras el padre de Conan siga dominando el escenario, sumiéndose en la profundidades del barro de la ignominia donde flotan sin la menor culpa de sus traiciones. Algo así como “El país que quieren los dueños” como el título del libro de Alejandro Bercovich.

No hay que ser demasiado clarividente para visualizar que Milei es el intento, la solución final, para terminar con el populismo, designación elegante de la última versión demonizada, el kirchnerismo, con su descalificación elevada al desprecio superlativo como kukas.

EL gobierno de Milei es en los hechos el segundo tiempo del macrismo real acelerado. Es el último intento que pretende ser definitivo de una continuación histórica de 1955, 1966, 1976, Menem y Macri y su objetivo final: terminar con el peronismo, el hecho maldito del país agroexportador. Milei, que tiene de corazón una motosierra, bombardea diariamente el territorio nacional, lo celebra y se enorgullece de ello.

La realidad le ha llevado abandonar dos de las propuestas principales expuestas por Milei en su campaña: la dolarización y la desaparición del Banco Central, ambas descartadas afortunadamente, aunque cada tanto, cuando se levanta de la depresión de algunas derrotas y cae en un optimismo provocador, las vuelve a levantar, lo que significaría la lápida sobre una Argentina muerta.

Lo que sí se aplica con la sensibilidad de la motosierra, es la destrucción del pasado vinculado a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado, lo cual es lógico porque esa es la posición del Presidente y de la Vicepresidenta. Desde el Banco de Datos Genético a la conservación de los archivos, todo está sujeto al desprecio, la destrucción y al olvido. Se clausuró el Centro Cultural Haroldo Conti, se trata de reducir al mínimo la presencia de los organismos de derechos humanos en le ex ESMA, se ha reducido hasta dejarlo casi sin funcionamiento el personal del Museo y la degradación de la Secretaria de Derechos Humanos en subsecretaría, siempre a cargo de Alberto Baños, que cuando fue juez esterilizó la investigación de la desaparición del policía Arshak Karhanyan de la Ciudad de Buenos Aires el 24 de febrero del 2019 , en el Barrio de Caballito y que continua en esa situación desde hace seis años

Sobre el presente, todos los días la motosierra amputa derechos y deja el tendal de desocupados.

No queda nada en pie: por ejemplo, la principal política destinada a los jóvenes para terminar la secundaria o la universidad, el plan Progresar que fue creado en el 2014 con un millón de beneficiarios, fue desfinanciado durante el gobierno de Macri donde la inversión cayó un 60%, pero bajo la presidencia de Milei se precipitó con una caída del 63% en el 2024. Se suspendió la entrega de preservativos en los hospitales, lo mismo que las copas menstruales, que según una encuesta de la Defensoría de Buenos Aires el 65% de las mujeres dejó de ir a la escuela o la facultad durante su período.

Por otro lado, se disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado para mejorar la calidad de vida en los barrios proveyendo de agua corriente, gas, luz, cloacas, calles. Se arrasa con todas las políticas de género, se va contra la educación sexual en los colegios. ¿Qué se puede esperar de brutos que se enorgullecen de su ignorancia, terraplanistas, antivacunas, que descreen del calentamiento global y que identifican la homosexualidad con la pedofilia? El ideólogo del Presidente, Agustín Laje, de apenas 36 años, el mentor de la batalla cultural, que considera a las Naciones Unidas como un organismo supranacional dominado por el comunismo, coincide con todo lo que el Presidente dijo en Davos, sugiere desfinanciar todos aquellos dispositivos de destrucción cultural que el considera de izquierda, lo que está haciendo el gobierno, está en contra del matrimonio igualitario, afirma: “Hay hombre y mujer , no conozco otro sexo”, reivindica el terrorismo de Estado, entre un largo listado de posiciones medievales.

Se recorren caminos conocidos con resultados absolutamente previsibles. Peso sobrevaluado que fomenta el turismo al exterior, y apertura indiscriminada de las importaciones precipita el cierre de miles de empresas. Se incineran 18.600 millones de dólares de superávit comercial, 22.000 millones de dólares del blanqueo, y ahora se sigue el mismo camino con los 12.000 millones de dólares de los 20.000 millones otorgados por el FMI. Todo ello en 18 meses, lo que demuestra tanto la fragilidad de la situación, la necesidad imperiosa de perpetrar con un endeudamiento descomunal el mantenimiento de un dólar estabilizado bajo, inflación en caída, las dos cartas que utiliza el gobierno para ganar en octubre y luego ir por la extensión y afianzamiento de la destrucción.

El ahogo financiero de la ciencia, de la universidad y de la salud pública, produce una aceleración notable en el deterioro de la calidad de los servicios mientras se acelera el éxodo de científicos y profesionales. Con la bandera de los curros, de lo ñoquis y de las auditorías, se esteriliza el INCAA, se regala Impsa, se desfinancia el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP, el Conicet. Hay que exterminar toda posibilidad de desarrollo nacional, porque una colonia sólo debe dedicarse a proveer frutos de la naturaleza sin procesar.

El presidente que enarbola las auditorías para abonar el terreno de la motosierra, para el caso de la estafa Libra$, creó una comisión investigadora integrada con gente que depende de él; y después del triunfo electoral en CABA, la disolvió aduciendo que había cumplido su cometido, aunque nunca hizo público ningún trabajo. Mientras que en el Congreso, con la ayuda de sus aliados serviles y genuflexos, hacen todas las tramoyas para proteger a los hermanos Milei de la Comisión Investigadora.

Argentina con todo el deterioro y decadencia que han provocado las políticas neoliberales, y a pesar de ellas, fue un país extraordinario. Su salud y educación públicas estaban entre las mejores de América Latina; es uno de los 11 países en el mundo constructores de satélites; es proveedora de reactores nucleares y uno de los 20 países que fabrican automotores. Todo esto está siendo arrasado por aquellos que, como Milei, la caracterizaron como “un país de mierda” con la complicidad de los medios principales y la indiferencia de la mayoría de la población. Como la “Conquista del Desierto” que Milei invoca y que quedó igualmente despoblado después de ella, el falso país de mierda que recibió, es el que efectivamente dejará después de su paso por el gobierno. Por la reducción de una inflación enorme que no puede bajar del 2% mensual después de 18 meses de aplicar “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, cosa que la convertibilidad la redujo a cero en seis meses mientras se destruía el país, la mayoría de argentinos, hasta ahora, está dispuesta, consciente o inconscientemente, a que el país quede arrasado, donde lo único que sobren sean argentinos sin lugar en su Patria. El modelo Milei expulsa a más de 20 millones de argentinos.

Pongan el oído en la dirección correcta y podrán escuchar: el grito de los enfermos oncológicos privados de sus medicamentos; el de los jubilados a los que les amputaron sus remedios y le congelaron el bono hace más de un año, le erosionaran sus jubilaciones, y a los que en una cantidad pequeña apalean y le tiran gas todos los miércoles; en la misma soledad que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo durante la dictadura establishment-militar. Son los viejos locos de la Plaza de los Dos Congresos en la primera fila de la Resistencia. Escuchen el dolor de los discapacitados tratados inhumanamente y sometidos de antemano a la motosierra: mantener el superávit fiscal implica que el gobierno aplique arbitrariamente la motosierra a 300.000 de ellos, determinados antes de cualquier auditoria. El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, abogado personal del Presidente, les dijo a la madre y a su hijo autista: “Su discapacidad no es un problema del Estado sino de la familia. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? ¿Por qué yo tengo que pagar el estacionamiento y vos no?.

Todo es posible en la dimensión de los liberticidas. El 1 de junio el Presidente de la Nación le hizo bullying por la red X al chico autista maltratado por Spagnuolo. Subió imágenes a la red, lo acusó de venir de una familia kirchnerista, a pesar que hay fotos del menor con referentes políticos de distintos partidos y un grupo de sus fanáticos hizo lo mismo con la precaria casa familiar consignando su domicilio. Las langostas-trolls se abalanzaron sobre él y su madre. Seguramente todos los agresores, encabezados por el Presidente se consideran “argentinos de bien”

A su vez Spagnuolo, a través de la normativa 187/2025 de la ANDIS del 15 de enero del 2025, clasificó a los discapacitados, en categorías, calificándolos como idiotas, imbéciles, retardados, y ante la reacción generalizada se vio obligado a dar marcha atrás despidiendo a una funcionaria.

Volvamos a “los sordos ruidos”. Escuchen el ruido que hacen los estómagos de los concurrentes a los comedores desabastecidos.

Oigan los dramas familiares de sueldos que sólo cubren los primeros 15 días del mes. Según el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas el 91% de los hogares tiene algún tipo de deuda. El 65% tiene entre dos y tres deudas, el 12% acumula más de tres. El 73% de esas deudas pendientes fueron contraídas en el 2024. El 30,5% corresponde a saldos impagos de tarjetas de créditos.

Escuchen a los científicos que se han ido con sueldos liliputienses a buscar su futuro bajo otros cielos o preparan sus valijas para ser reconocidos lejos de su Patria donde un gobierno los denuesta mientras que considera argentinos de bien, héroes, a los Al Capone. Escuche a los combatientes de Malvinas que oyen con perplejidad que el Presidente admira a Thatcher, la asesina de sus compañeros, cuya fotografía tiene en su escritorio junto a la de Ronald Reagan. El Presidente que alinea la política exterior con EE. UU e Israel, dos países que no reconocen los derechos argentinos sobre Malvinas. Escuchen la desesperación de las minorías sexuales expuestas a cualquier ataque por un discurso perverso que baja del atril presidencial.

Aun no se oyen los gritos de los familiares de aquellos muertos en accidentes de tránsito por rutas sin mantenimiento de un gobierno que decidió abandonarlas a las existentes y no construir un metro cuadrado más. Tampoco se construyen escuelas ni hospitales.

Perciban el clima de odio y de insultos que a cambio de argumentos utiliza el Presidente.

Es una pesadilla que aún la mayoría niega o no visualiza, pero más temprano que tarde sus esperanzas, sus ilusiones de hoy se convertirán en pesadillas. Todavía creen que el Presidente va contra la casta acompañado en su tarea por los integrantes de la casta Luis Caputo, el mayor endeudador del país y posiblemente del planeta; Adolfo Sturzenegger, Patricia Bullrich, Daniel Scioli, entre tantos otros.

Escuchen la risa y las burlas de la Ministra Sandra Pettovello. Soporten las canchereadas y las mentiras superlativas de Adorni, la prepotencia de Luis Caputo, la brutalidad de las brigadas mediáticas, barras bravas de internet, que se burlan hasta de Pepe Mujica el día de su muerte.

Milei no va a escuchar, porque es sordo a los reclamos populares e insensible a todo dolor humano

Porque es un cobarde que es duro con los débiles y débil con los poderosos.

Un individuo cuya biografía adelantaba el clima actual de crueldad extrema, de odio superlativo, de ser adalid de una cultura medieval, de una brutalidad exhibida como transgresora. Siendo diputado votó en contra del proyecto de ley para ampliar el Programa de Cardiopatías Congénitas en bebés que buscaba mejorar la detección y el tratamiento de una afección cardíaca en recién nacidos que se convirtió en la principal causa de muerte en menores de 1 año.

Cuando se le preguntó por qué votó en contra, impasible contestó: “ Implica más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos e implica más gastos. Eso no funciona así”.

Tampoco se llega a entender desde la lógica más elemental, que es realmente suicida llegar a un presunto equilibrio fiscal a través de un demencial desequilibrio estructural.

El objetivo es tan absurdo, pero no tienen problema en exhibirlo descaradamente para que permanezca increíble: al empleado lo quieren esclavo, a los jubilados los quieren muertos, a los empresarios Pymes quebrados.

Su misión es convertir a Argentina en colonia norteamericana, en una política colonial que pueda terminar en la fragmentación territorial.

Su modelo de economía austríaca no existe en el mundo. Un Estado para proteger a los poderosos, que se desentiende de las catástrofes naturales que padecen desde las provincias a cualquier municipio. Que como un Virrey viaja cada 45 días a rendirle pleitesía a EE. UU y a sus ricos, mientras no visita una fábrica, una escuela, un hospital de su país.

Una Nación sin obras públicas en donde se gobierna con el presupuesto confeccionado en el 2022 para el 2023 y las partidas que mejoran la vida de su población se ejecutan mínimamente, es decir despiadadamente se sub-ejecutan.

Nadie se animó hasta ahora con los chicos que padecen cáncer y son tratados con una inmensa humanidad y muchos curados en el Hospital Garrahan, el mejor hospital pediátrico de América Latina, con personal médico que son verdaderos héroes, que Milei nunca comprenderá. Una madre, cuyo hijo fue salvado en este hospital sintetizó una opinión unánime : “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires y te salva la vida de un hijo en el Garrahan”

El acuerdo sobre la incuestionable calidad de la asistencia del Garrahan era una especie de Pacto de la Moncloa argentino. Eso no se discutía. Como no se discutía el pacto implícito en el Nunca Más, en la condena al terrorismo de Estado, en no acudir a la violencia para dirimir las diferencias políticas. Eso se rompió en el 2022, cuando se atentó contra la vida de Cristina Fernández, que entre los pocos que no condenaron el intento de magnicidio estuvieron Javier Milei, Patricia Bullrich y el papel poco claro de la familia Caputo, hermanos del endeudador serial y Ministro de Economía Luis Caputo

CARTA ABIERTA ALARMADA PARA QUIEN QUIERA RECIBIRLA

En las elecciones en la Provincia de Buenos Aires se juega la posibilidad de obstaculizar el plan demencial, proyectar un freno, alertar a los capitales que vendrían posiblemente si los liberticidas ganan, que el triunfo peronista abre las puertas de un cambio en el 2027. En caso contrario se va ejecutar irremediablemente el plan de desvalijamiento de los recursos naturales fomentado, inducido y acordado el marco legal del saqueo. Que no quedará un solo derecho en pie, desde la jornada de 8 horas, el derecho de huelga, la posibilidad de manifestarse en las calles, las jubilaciones, las indemnizaciones, las vacaciones, el aguinaldo, la licencia por maternidad como hoy las conocemos. Piense lo imposible y verá que aun así le falta imaginación, si mira sin anteojeras lo que el gobierno hizo o se propuso hacer en estos 18 meses .

En nombre de una libertad ficticia, van sobre la libertad real. Analicemos fríamente lo que queda del rezo laico de Milei escrito por su héroe argentino Alberto Benegas Lynch, que junto a su hijo propone que la educación no sea obligatoria , que si el padre lo necesita, lo mande a trabajar desde cualquier edad, privatizar los mares entre otros desatinos: “El liberalismo, se basa en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en la defensa de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada.”

Dieciocho meses bastan para que no queda duda que no le importa ni respeta el proyecto de vida desde docentes a científicos, desde PYMES a jubilados. En boca del Presidente el principio de no agresión es una farsa, justo él que hace de la burla, la adjetivación irrespetuosa, de los ejemplos escatológicos su forma de actuar. La libertad está condicionada por su ejército de trolls, la agresión a periodistas y fotógrafos, su limitación del derecho de huelga y la represión a los que se manifiesten que empieza en las calles y continúa en las veredas. Y la propiedad privada, en un modelo para un 30% de argentinos aleja de la posibilidad de acceder a la propiedad privada a un 70% de la población.

Es interminable la lista de lo que se destruye con saña y crueldad. El sistema de vacunación de la Argentina es un modelo ejemplar a nivel mundial. Con funcionarios que no creen en la vacunación, ahora las direcciones de Vacunas y VIH se desfinancian, se prescinde de profesionales altamente capacitados, y los trabajadores sin contrato temen el cierre

Por otra parte es imprescindible informarles con la suficiente anticipación a los protagonistas del peronismo que se enfrentan inexplicablemente en la Provincia de Buenos Aires, que dividirse es jugar, cualquiera sea el discurso que se levante, como aliado de La Libertad Avanza, del PRO rendido a los pies de Milei y de los radicales que hace décadas, como dice el tango caminan “andando de rodillas”. No hay ninguna seguridad de que el campo nacional gane unido, pero en caso de ir divididos tengan la absoluta seguridad que “la historia no los absolverá”

Que Milei mantenga muy alta su imagen en este escenario obedece a razones que se han analizado en otras notas y escapan a la extensión de ésta. Siempre tengo presente el sabio consejo del filósofo judío-holandés del siglo XVII Baruch Spinoza que “en política no hay que reír ni llorar, sólo comprender”, pero hoy no puedo escribir esta nota sin enjugar permanentemente las lágrimas y preguntarme qué pasa con millones de compatriotas que contemplan impertérritos un escenario de crueldad explicito, de disciplinamiento social a través de hordas de insultadores y de una irracionalidad que irrita a los ojos. Los limites se han corrido peligrosamente donde las crueldades como el bullying presidencial a un chico autista o las mentiras sobre los trabajadores del Garrahan no provocan una ola de repudios del nivel de un tsunami. Lo mismo que la observación cotidiana de ver a miles de argentinos viviendo y durmiendo en las calles de la ciudad más rica, ya forman parte e integran el paisaje

Este proyecto no tiene viabilidad y terminará en una crisis que empalidecerá a todas las conocidas.

El ajuste es infinito. Todos los recortes de la motosierra en áreas vitales van a pagar la deuda externa o se reorienta a seguridad, a la vigilancia ciudadana o creando una nueva burocracia estatal. Como el endeudamiento es geométrico cada vez se necesitará más fondos para pagar intereses y amortizaciones crecientes que provendrán de los sectores más castigados, los que hacen el mayor esfuerzo.

Si por algún lamentable accidente histórico, el pueblo por el que lucharon Moreno, Belgrano, San Martin, Castelli, Güemes, Juan Azurduy, María Remedios del Valle, Yrigoyen, Perón y Evita, para citar sólo hasta la década del setenta, el pueblo que consumó la Revolución de Mayo, el maravilloso Éxodo Jujeño, la abstención revolucionaria de Yrigoyen, el 17 de octubre, la heroica resistencia peronista, el Cordobazo, el 19 y 20 de diciembre, decide olvidar a sus referentes máximos y las gloriosas luchas que protagonizó, todo augura que será un país desgraciado.

Yo no lo creo, quiero creerlo. Se empiezan a ver algunas reacciones coordinadas. La calle es el escenario donde se detiene este proyecto canallesco y sus derrotas en las urnas el corolario. Estoy convencido que más temprano que tarde, el pueblo enarbolando un modelo fundamentalmente distinto, volverá a tomar la historia en sus manos. Ese día hará tronar el escarmiento. Ese día los que no comprenderán son los que hoy ocupan temporariamente la Casa Rosada y los que se creen, y en buena medida lo son, “los dueños del país”

*Publicado en La Tecl@ Eñe, Diario Registrado