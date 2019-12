Angus Deaton, premio nobel de economía de 2015 escribió un interesante libro titulado “El gran escape” y por su parte Rutger Bregman publicó “Utopía para realistas”

Parece fructífero compararlos. Ambos parten de datos duros que muestran que en los últimos doscientos años el crecimiento en la producción de bienes y servicios ha sido espectacular. Hasta finales del siglo XVII la población mundial había aumentado a un ritmo muy moderado y el crecimiento económico per cápita estaba prácticamente estancado; la mayoría de la población vivía en estado de pobreza extrema y su esperanza de vida era significativamente inferior a la actual. Una parte importante de la población mundial mejoró notablemente su situación económica y pudo solucionar muchas de la causas de muerte prematura. También coinciden en que una parte no mayoritaria pero tampoco desdeñable de la población sigue viviendo con hambre y amenazado por enfermedades que acortan significativamente sus vidas. La gran desigualdad en la situación económica y social es consignada por ambos autores. Hasta aquí las similitudes.

Deaton destaca una aparente paradoja. Sacar de la pobreza extrema a todos los millones que la padecen no requeriría un esfuerzo económico significativo para el resto de humanidad. Proveer algo así como un dólar por día sería suficiente, pero de hecho no funciona; por eso centraliza su enfoque en el tema de la ayuda.

Pero lo cierto es que la ayuda de los países ricos a los países pobres se guía más por los beneficios de los donantes que por las necesidades de los que reciben la ayuda: créditos para la compra de productos del país que los concede, obtener apoyo político (cuando terminó la guerra fría cayó el volumen de la ayuda), acceso monopólico a riquezas naturales.

Las ayudas de los organismos multilaterales también están influidas por intereses nacionales porque esos organismos están financiados por los estados más ricos.

La ayuda va muchas veces a gobiernos autoritarios y corruptos y suele ser desviado a otros fines o a la compra de armas para la represión o la guerra. A veces reemplaza una inversión útil que de cualquier manera hubiera hecho el país y esa inversión es destinada para algo inútil o dañino.

No hay correlación positiva entre el nivel de ayuda y el crecimiento económico al cual supuestamente está destinada la ayuda.

Otro enfoque es el de proyectos, es decir la evaluación de la ayuda destinada a proyectos (embalses, escuelas, hospitales, etc.). Las evaluaciones de los que prestan ayuda (Banco mundial, ONGs) en general muestran resultados positivos, pero esas evaluaciones están fuertemente cuestionadas, porque son hechas por quienes dieron la ayuda. Las agencias ponen una carga administrativa pesada en los gobiernos locales que tienen que aprobar proyectos, supervisarlos y asistir a reuniones con decenas o centenas de agencias extranjeras. Por lo tanto se disminuye la capacidad del Estado para a cumplir con sus funciones; se desvía al gobierno de atender a sus propios ciudadanos a favor de las agencias.

La ayuda no va de los donantes de los países ricos a la gente de los países pobres. Va de los gobiernos a través de agencias y con la intervención de entidades como el Banco Mundial, a los gobiernos de los países pobres. En general pretenden generar el desarrollo económico en regiones atrasadas al que ven como un problema técnico y no social. Inclusive desde esa mirada lo que se propone va cambiando con el tiempo, inicialmente era infraestructura, caminos e industrialización y luego pasó a ser cambio estructural macroeconómico. Ninguna de estas alternativas funcionó en el sentido de crear un proceso de desarrollo económico sostenible; es más en la mayoría de los casos sus efectos fueron nocivos. El problema está en el concepto mismo de la ayuda. Parecería ser otra cara de la política colonial, la que también se cubrió de un discurso humanitario sosteniendo que se llevaba la civilización a regiones atrasadas ocultando el saqueo y la violencia.

Es claro que sería más útil para países pobres que las naciones dominantes no le obstaculicen su progreso que la ayuda que se le presta. Los tratados comerciales entre los desarrollados y los periféricos son un ejemplo que benefician a los ricos y son dañinos para los subdesarrollados, lo cual es lógico cuando las partes son tan desiguales.

Por otro lado nada se dice de los pobres que viven en países ricos. Ellos no son pocos y a sus desdichas propias de la pobreza se agrega la percepción continua de la injusticia al convivir con quienes gozan de privilegios que les son negados.

Hasta aquí el discurso de Deaton, racional, moderado pero que no provee una solución concreta al tema. Los pobres de los países subdesarrollados deben esperar que las naciones ricas no obstaculicen su propio desarrollo, lo que no es más que una expresión de deseos.

Bregman plantea el tema en otro registro. Expone soluciones para terminar rápidamente con el sufrimiento de millones de personas. Propone la renta básica universal, la jornada laboral de 15 horas semanales y un mundo sin fronteras. ¿Utopía? Por supuesto, lo reconoce el título del libro pero asegura que ello es posible. La renta básica debiera ser universal y sin ningún tipo de condicionamiento. No es necesario que quienes la reciban no tengan empleo y que deban tratar de obtener uno. En realidad empleos es lo que falta. El proceso de reemplazo del trabajo humano por máquinas es imparable. Bregman explica que la enorme burocracia destinada a controlar que las rentas solo sean recibidas por quienes no tienen ingresos y que hacen esfuerzos para obtenerlos es enormemente costosa, ineficaz y vergonzante. Es más que posible que si todos tienen asegurada una renta básica se dedicarán a realizar trabajos creativos y útiles. La inmensa cantidad de talento que no puede exteriorizarse debido a que esa gente está dedicada totalmente a procurarse el sustento y más aún el talento de brillantes mentes dedicadas a perfeccionar complicadísimos algoritmos para maximizar ganancias financieras que no aportan ningún valor social sino todo lo contrario.

Es cierto que las propuestas parecen utópicas pero Bregman recuerda que la abolición de la esclavitud, el voto de las mujeres o el matrimonio entre personas del mismo sexo eran absolutamente utópicas cuando empezaron a impulsarse. Estas ideas merecen afrontar la posibilidad y casi la certeza de que nos tilden de ilusos cuando no de idiotas si las defendemos.

Habría que aclarar que no se propone que todas las propuestas se implementen abruptamente sino que su implementación será necesariamente gradual.

Lo cierto es que los pobres no necesitan ayuda según lo que entienden los donantes ricos, lo que le corresponde es que se reconozcan sus derechos y un derecho fundamental es que, en un mundo que produce bienes y servicios como nunca en la historia, no haya personas que no tengan, sin condicionante alguno, lo necesario para una vida digna.

La propuesta de un mundo sin fronteras suena aún más ilusoria. Sin embargo en un mundo donde se proclama la globalización, los capitales se transfieren de un punto a otro en cuestión de milisegundos y sin impedimentos y las restricciones al comercio internacional de bienes es fuertemente criticado las personas tienen más impedimentos que antes de la primera guerra mundial para pasar de un país a otro. Si Phileas Fogg quisiera repetir la vuelta al mundo en 80 días gastaría ese tiempo en obtención de visas, revisaciones de equipaje y demás trámites burocráticos. Cabe recordar que países que hoy se oponen al ingreso de extranjeros como Estados Unidos se conformaron gracias a grandes flujos inmigratorios. Por supuesto es aplicable a nuestro país en el que, si bien tiene una política más generosa con los extranjeros que ingresan al país, se escuchan con frecuencia expresiones xenófobas.

Le pregunto al lector ¿con cuál discurso se queda, con el racional, moderado pero desesperanzado de Deaton o con el aparentemente irrealizable de Bregman? Yo prefiero este último.