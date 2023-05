En la Biblia, en el Génesis 3, en cuyo subtítulo puede leerse El castigo del hombre, dice: “Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado…”. Entonces, ¿trabajar es un castigo “divino” hacia el hombre pecador por haberle hecho caso a la mujer y comer del árbol del que Dios le había prohibido comer? Hoy lo sabemos, el psicoanálisis así lo ha enseñado, y supongo que Dios lo sabía, que la prohibición instala el deseo. Aún así, puso la ley, sabiendo la trampa. Caídos del paraíso para trabajar y sufrir.

En la mitología griega, Sísifo, por burlarse de la muerte y otras cuestiones “imperdonables”, también fue castigado por su Dios, Zeus. ¿Y la condena? Cargar una pesada piedra, subir una montaña y al lograr el objetivo, delante, otra montaña, y así, sucesivamente. Otra intervención divina para que, desde aquellos tiempos hasta hoy, muchos trabajos sean pesados, en serie, sin que pueda apelarse a la creatividad. Trabajo como carga, como castigo y sacrificio.

En mi historia familiar también escuché, registré y percibí, no sin consecuencias para mi subjetividad y mi posición como trabajador, que era necesario el esfuerzo y el sacrificio. Y vi a mis padres sufrir por la falta de trabajo o por el exceso de horas laborales que nunca significaban dinero sobrante, todo lo contrario. Ayer, como hoy, el trabajo, y no solo su falta, podría implicar pobreza, o llegar con lo justo a fin de mes, o que la canasta básica sea el objetivo esencial, y que los placeres quedaran demorados para un futuro incierto.

El 1º de mayo se instituyó como el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieron obreros y obreras de la fábrica McCormick durante varios días de abril y mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, quienes empezaron una protesta y una huelga para reclamar por las condiciones pésimas en las que trabajaban y por la reducción de las horas de trabajo. En aquellos tiempos las jornadas laborales eran de hasta 16 horas por día, sin descanso, sin francos, hacinados en ambientes insalubres. En las fábricas trabajaban hombres, mujeres y niños; donde los dos últimos cobraban menos que los primeros. Aun así, los sueldos no eran acordes al trabajo realizado y no alcanzaban para vivir dignamente.

Como era de suponer, los dueños de McCormick no aceptaron los reclamos y ante esa negativa los empleados y empleadas manifestaron, pacíficamente, su descontento en los alrededores de la fábrica. Para detener la situación, los empresarios, como también era de suponer, recurrieron a la policía. Y el 1º de mayo la protesta fue acallada por la violencia policíaca, por los balazos de las fuerzas represoras, con un saldo de numerosos muertos y heridos, y con la condena de los que iniciaron la huelga. Pero la lucha siguió y continúa…

Trabajo como castigo y sacrificio. El trabajo como una pesada piedra. El trabajo de parto, el dolor. El trabajo como un significante de lo que “cuesta trabajo”. Conmemoramos el día de las trabajadoras y de los trabajadores desde una historia triste, de luchas y resistencias para lograr una vida mejor en la que no sea necesario vivir trabajando sino trabajar para vivir bien. Y más si el trabajo es elegido, fruto de un deseo, de una vocación. Quien trabaja de lo que ama suele sentir que no es un trabajo, sino una forma de vida, una parte fundamental de su identidad de ser. Y si no se trabaja desde una vocación, al menos tener un trabajo que dignifique, que aporte más que lo necesario, una labor que deje resto para descansar, ganancias suficientes para disfrutar, para gozar, para gastar en algo más que en techo, comida e impuestos. Que el trabajo sea parte del bienestar y no un sufrimiento, un castigo o un sacrificio que cueste la vida.