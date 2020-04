Las medidas anunciadas eran ineludibles y tienen puesto los cinco sentidos en las necesidades de los sectores más vulnerables: trabajadores informales y monotributistas. Pero el ministro Moroni dijo: “aspiramos a beneficiar a todos aquellos que tuvieron cese de ingresos”.

Entonces-¿Qué falta, quienes quedaron afuera?- Los trabajadores autónomos con cese de ingresos, sobre todo los mayores de 60 años de edad. Ellos no están licenciados en sus trabajos con goce de sueldo y no entraron en el memorándum. Sin embargo estamos seguros que no quedaran fuera.

Esto es en lo inmediato, pero lo urgente no incluye lo honroso y, eso es lo que se merecen los trabajadores autónomos profesionales.

Además de no poder generar recursos en medio de la cuarentena, muchos mayores de 60 años están en la informalidad y/o con deudas. Se puede beneficiar a la totalidad, con muy poco costo fiscal.

TRABAJADORES PROFESIONALES AUTONOMOS MAYORES DE 60 AÑOS

Los trabajadores profesionales de entre 60 y 65 años que brindan servicios autónomos constituyen un segmento sumamente vulnerable en el mundo del trabajo. Han acumulado muchos años de aportes. Aquellos que aun no se jubilaron, contribuyeron a que las empresas no tuvieran que instalar más empleados en su nomina, pagándose ellos mismos su jubilación.

- ¿Qué hacer con los ingenieros, abogados, contadores, licenciados, arquitectos comprendidos entre los 60 y 65 años? Porque las empresas no los contratan y la jubilación no les asiste -.

No se necesita mucho para ayudar a esta franja de trabajadores autónomos. La subsistencia de un profesional autónomo siempre ha sido azarosa en la Argentina, no porque los autónomos hayan elegido la incertidumbre buena de Bullrich, sino porque hace 45 años no existe suficiente creación de empleo para la cantidad de profesionales egresados de las universidades.

Hoy a los 45 años de edad, cuando ya son jerárquicos intermedios y tienen una buena experiencia, si los despiden no encuentran más empleo. Compiten con los nuevos egresados sin carga familiar-un tema generacional-con bajas necesidades financieras y, por lo tanto remuneraciones substancialmente más bajas. La mayoría de los profesionales que no aplicaron a monotributistas, porque no son empleados encubiertos, nunca tuvieron ni tienen asegurada la facturación. Inclusive están exigidos a pagar aportes previsionales aunque no facturen. No obstante si sus años fiscales dieron quebranto. Una injusticia espantosa.

Teniendo en cuenta que la mayoría trabajan solos, no tienen OSDEPYM y, mucho menos crédito para su organización básica para poder trabajar.

En la Argentina hemos sido muchos los que pasamos por esa sombría situación.

MEDIDAS PROPUESTA PARA AUTONOMOS CON MAS DE 60 AÑOS

Condonar deudas previsionales para trabajadores autónomos mayores de 60 años que hayan experimentado años de quebranto y vuelvan a aportar hasta los 65 años.

Esto también es justicia social. No podemos ahorcar a un grupo de trabajadores autónomos de esa franja etaria, en este momento. Hoy el presidente del Banco Mundial y la titular del FMI les pidieron a los países ricos suspender los pagos de la deuda. Si Argentina no puede pagar a sus acreedores, los deudores autónomos del sistema previsional tampoco pueden. Sin facturar o facturando salteado durante dos décadas, esto es y ha sido impresentable. Si esto no se atiende, tampoco los deudores autónomos previsionales comparecerán con su abundancia de hoy a pagar deudas previsionales impagables. Sin dinero y sin perspectivas, el Estado aparece para todos y todas.

En la Argentina de los funcionarios públicos cientistas sociales del CONICET, debemos crear incentivos y trato serio a nuestros trabajadores profesionales. Sobre todo a los de edad laboral descartable. Hay que reconocer que se ha destratado gente muy valiosa.

MEDIDAS PARA EMPLEADORES PYME CON EMPLEADOS MAYORES DE 60 AÑOS

Blanquear empleados informales. Amnistía a los empleadores y regularización automática a los trabajadores blanqueados. El Estado es uno solo, aunque cambien los gobiernos. No podemos sostener el “blanqueo” que se otorgó hace dos años (u$s106.000 millones) a los evasores más ricos de Argentina y abandonar a los profesionales que se quedaron a pelearla en todas las crisis.

Eximir de multas intereses o recargos a los empleadores que declaren a sus empleados en negro y comiencen a realizar los aportes.

Refinanciar por 180 días (roll over de todas las obligaciones con vencimiento en los próximos 180 días, a una tasa TNA promocional de 24%) a empleadores Pymes que regularicen la situación de los trabajadores informales.

El hecho que se exima el pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la emergencia, no resuelve los años aciagos que dejaron deudas previsionales y trabajadores a la deriva. Los que no pudieron pagar y acumularon deuda, ahora pueden menos que nunca.

MEDIDAS PARA DEUDORES DE TARJETA EN LOS BANCOS MAYORES DE 60 AÑOS

Refinanciar saldos deudores de tarjetas de crédito, teniendo en cuenta las tasas que estuvieron cobrando los bancos (de hasta 220%). Se requiere un plan de 48 cuotas al 24% anual, teniendo en cuenta la imprevisibilidad de la recuperación de la economía.

MEDICINA PREPAGA MAYORES DE 60 AÑOS

Congelar cuotas de medicina prepaga para mayores de 60 años por 12 meses (Edad de máxima vulnerabilidad laboral) que hayan abonado puntualmente durante los últimos dos años en que los aumentos fueron extravagantes.

Reincorporar a miles de personas que dejaron de cumplir con sus compromisos mensuales para que pueden volver al sistema. Condonar deudas de las empresas con parte de subsidio del Estado.

Si las prepagas y los abonados recuperan sus niveles de actividad y beneficios, estarán contribuyendo a “crear espacio público en los hospitales”.

CREDITOS PARA PROFESIONALES AUTONOMOS MAYORES DE 60 AÑOS

Otorgar créditos del BNA, Banco Provincia y Banco Ciudad de BS. As., para garantizar la espera de la recuperación de las actividades profesionales.

Otorgar créditos para afrontar gastos profesionales e impulsar la actividad, financiando el funcionamiento de sus escritorios en esta coyuntura.

Otorgar crédito para capital de trabajo a tasas preferenciales por un plazo de 180 días con tasa de interés del 24% anual. Es que los profesionales (desahorran) cuando las empresas desaceleran su actividad y prescinden de sus servicios. Diez de los últimos 20 años sucedió lo mismo. Normalmente la suspensión de honorarios de asesoramiento es el primer recorte de una empresa cuando estalla una crisis endógena o exógena.

COMEX PARA PROFESIONALES AUTONOMOS MAYORES DE 60 AÑOS.

Promocionar la exportación de servicios profesionales al exterior, con el mismo criterio cambiario que se aplica al turismo y gasto en el exterior. Las “facturas E”, podrían ser liquidadas con el tipo de cambio oficial, más un 30% de reembolso automático, ya que producen dólares para el país.