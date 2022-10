El sitio Redondos Subtitulados es una web sobre Patricio Rey con ficha técnica completísima de toda la discografía, inéditos, y el catálogo de todos los shows de la banda durante sus 25 años en los escenarios. Su canal de YouTube llevaba once años en las redes. Allí podían encontrarse entrevistas, monólogos, documentales, arte redondo, y hasta covers, además de recitales completos de Los Redondos e incluso de Skay e Indio.

El descargo del dueño de la cuenta (y claro, el link del nuevo canal, porque el que abandona no tiene premio)

"Cerraron Redondos Subtitulados… Lamentablemente hace una semana recibimos varias denuncias por tener subidos los recitales de Los Redondos en Racing (1998) y Huracán (1994), y anoche finalmente Youtube nos cerró el canal.



El denunciante es “The Orchard”, una multinacional… se ve que son los dueños de la leyenda. Les escribí, y también me contacté con Youtube y con varias personas pero no me dieron pelota.



El canal era un archivo enorme de 2400 videos que recopilaba una parte importante de la cultura rock de los últimos 50 años. Y se perdió.



Fue muy desconcertante porque los recitales están desde hace más de diez años en internet. Incluso al día de hoy pueden encontrarse con facilidad en Youtube.



No nos dieron la posibilidad de borrarlos voluntariamente para que la sanción no afectara a todo el canal. La “industria”, con su poderío, borró de un plumazo 11 años de trabajo.

Y el tuit final: