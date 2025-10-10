Luego del gran anuncio que sorprendió a todos, ya salió "In the City", la nueva canción realizada entre Charly García y Sting. Como si fuera poco fue publicada junto a un videoclip alucinante donde se ve a ambos músicos por la ciudad.

"In the city that never sleeps" es un tema perteneciente al tracklist de Kill Gill, uno de los discos más polémicos de Charly que salió en el año 2010. Pero ahora volvió a revivir con esta nueva versión.

Ambos músicos se conocieron en 1988 durante la gira de Humans Right Now, conocida popularmente como Amnesty. Pero tuvieron diferentes encuentros a lo largo de muchos años desde ese momento.

El tema ya está disponible en plataformas digitales y también se podrá conseguir como simple de vinilo.

Luego de su salida la gente comentó y dio todo tipo de opiniones en las redes sociales.