La espera se acabó. AC/DC vuelve a nuestro país luego de 16 años, en el marco de la presentación de su último disco, Power Up (2020), nombre que también lleva la gira.

Este tour mundial pasará por varios países de latinoamérica y obviamente una cita obligada es nuestro país, y ya se confirmó fecha, lugar y venta de entradas.

La cita será el próximo 23 de marzo en el estadio de River Plate, como siempre, y la venta de entradas a partir del viernes 7 de noviembre a las 10 hs, únicamente a través de All Access.

Está representada una ocasión más que especial porque se da la vuelta de él histórico vocalista, Brian Johnson y el infaltable Angus Young, acompañados por Stevie Young en guitarra rítmica, quien es sobrino de Angus y Malcolm Young, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo.

Las redes no pudieron evitarlo y hay miles de reacciones.