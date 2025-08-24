Florián cerró su ciclo de conciertos íntimos ‘Actos de Gentileza’, en donde el también guitarrista de Los Fabulosos Cadillacs se presentó en sociedad como cantante, acompañado por una formación de contrabajo, violín, bandoneón y guitarra (más percusión y bombo según la ocasión y piano en las manos del mismo Florián), y con muchos amigos músicos invitados.

Con tangos clásicos como “Cuesta abajo” o “Cambalache” y un repertorio propio y ajeno con aires de tango y milonga. Una fiesta popular con entrada gratuita por la que pasaron músicos como Juliana Gattas, Turf, Santiago Motorizado, Feli Colina, Marcos Aramburu, K4, Cucuza Castiello, La Piba Berreta, La Valenti y Juli Lazo, entre otros.

Pero este fin de semana la fiesta fue completa ya que Florián cantó Vasos Vacíos junto a su padre y se emocionó hasta las lágrimas.