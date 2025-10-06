Nito Mestre haciendo de Dillom. Si de versiones raras se trata, en FA! son especialistas y por eso Nito Mestre cantó un tema de Dillom, que terminó en una reversión increíble.

Nito Mestre fue el invitado principal del programa ¡FA!, conducido por Mex Urtizberea, donde realizó un cover de "Cirugía", una canción de Dillom lanzada en 2021.

La inesperada y aplaudida versión fusionó dos estilos musicales muy distintos, uniendo a dos generaciones de artistas argentinos.

Este gesto del ex Sui Géneris caló hondo en el joven artista quién le dedicó un sentido homenaje en su instagram oficial, donde destacó como un "orgullo enorme" que la leyenda del rock haya hecho un tema suyo.

El video de esta versión se hizo muy viral en las redes sociales.