Como parte de la movida de presentación de la canción Paul no es Lennon, la artista Denise Romano se desnudó en la peatonal de Florida a modo de "protesta" contra el auto-tune. Es decir, los programas de corrección de voz digital.

"No quiero hacer cosas vacías. Es una protesta a favor de los músicos y tocada por músicos. Sin Auto-tune (plugin para afinar). Me han cerrado la puerta muchas personas porque no estoy haciendo reggaeton", dijo la artista a A-24

La mujer asegura que su protesta no es contra ese ritmo musical sino "contra la industria de la música que te cierra puertas constantemente".

Como no podía ser de otra manera, semejante protesta se hizo viral.