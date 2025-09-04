El gran festival realizado en Córdoba todos los años acaba de anunciar su line up para la próxima edición de este 2026. 

El festival se realizará el próximo 14 y 15 de Febrero en el mítico escenario de Cosquín, donde se juntarán muchísimas bandas del llamado rock nacional. Pero ¿Es rock? 

Esa es la pregunta que se hace mucha gente, y que todos los años genera controversia por los artistas que figuran en la grilla

X de ¿Por qué es tendencia?

De lo que fue originalmente, el Cosquín Rock fue mutando con el correr de los años, fue expandiendo sus estilos musicales y hoy está quizás más cerca de grillas como puede ser la del Lollapalooza.

Pero mucha gente como siempre se queja a través de las redes sociales, donde hicieron tendencia al festival con todo tipo de reacciones y memes.

X de El hombre del sombrero
X de On City
X de Eze Lajetzky
X de Siro de Mirra
X de Exequiel Verón
X de Fulham FC Córdoba 🇦🇷
X de Román Ezequiel
X de Teniasqueempatar
X de Roby Rob Rob
X de rickybonny
X de Tamales Aqui Hay
X de 🇦🇷All-Argentinian Bitch🇦🇷