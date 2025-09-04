El gran festival realizado en Córdoba todos los años acaba de anunciar su line up para la próxima edición de este 2026.

El festival se realizará el próximo 14 y 15 de Febrero en el mítico escenario de Cosquín, donde se juntarán muchísimas bandas del llamado rock nacional. Pero ¿Es rock?

Esa es la pregunta que se hace mucha gente, y que todos los años genera controversia por los artistas que figuran en la grilla.

De lo que fue originalmente, el Cosquín Rock fue mutando con el correr de los años, fue expandiendo sus estilos musicales y hoy está quizás más cerca de grillas como puede ser la del Lollapalooza.

Pero mucha gente como siempre se queja a través de las redes sociales, donde hicieron tendencia al festival con todo tipo de reacciones y memes.