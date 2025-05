Desde 1993, durante su primera visita a nuestro país más precisamente al conocido Cemento, The Exploited han generado una gran relación con el público argentino que siempre devuelve, como sabemos, de la mejor manera.

Y ésta también fue una cita histórica, porque fue la última. La banda legendaria de hardcore punk escocesa abandona los escenarios definitivamente y pudimos estar en este último encuentro para revivir todos sus clásicos.

Un gran desfile de crestas rojas se podía ver por la avenida Santa Fe en camino a Groove, un lugar un tanto más coqueto que otros reductos donde suelen tocar muchas bandas punk, por ejemplo, El Teatro de Flores.

No sabemos bien si fue por esa razón o por un claro cambio de época, pero sin duda no es el público punk violento de la época de los 90. En los que somos de la vieja escuela llamaba la atención el respeto por el otro y por no lastimarse, algo muy diferente a años anteriores. Esto dista de ser una crítica, claro que no, celebramos el respeto por el otro y por cuidar al que tenemos al lado.

De todas maneras el pogo nunca faltó en la hora y media de show, que se mantuvo constantemente bien arriba como la banda nos tiene acostumbrados.

Si bien muchos nos quedamos un poco “manijas” por escuchar algunas canciones más, el fin de show fue algo mágico con decenas de personas arriba del escenario saltando con la banda: algo típico que tiene que existir en el hardcore, la gente en el escenario.

Respecto a la lista de temas fue la que tenía que ser. La banda arrancó con ‘Let’s Start a War (Said Maggie One Day)’, pero abarco las canciones más escuchadas de la banda como ‘Chaos Is My Life’, ‘I Believe in Anarchy', ‘Beat the Bastards’ y sin duda, '(Fuck the) U.S.A’.

Tampoco faltó el track argentino por excelencia: “Olé olé olá, soy Exploited, es un sentimiento, no puedo parar”, mientras Wattie y el resto de la banda disfrutaban de este concierto popular genuino desde el escenario.

El recital nos dejó llenos de energía pero también con algo de nostalgia pensando que luego de 40 años de carrera ininterrumpida esa noche en Groove se cerró una etapa importante del hardcore punk en nuestro país.