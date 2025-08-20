El regreso de Oasis genera mucha expectativa en los miles de fans que tienen a lo largo y ancho del país, pero aparentemente ellos también están muy entusiasmados.

Así lo confirmó el propio Noel Gallagher en una entrevista radial en su país, cuando le preguntaron en qué lugar ansía tocar y no dudó en su respuesta.

“Hay un lugar en el que estoy deseando tocar. En el estadio de River Plate”, aseguró el músico y destacó: “Los argentinos están sin duda en los cinco primeros lugares para que toquemos en el mundo”.

“Todo el mundo está deseando ir a River Plate porque es un lugar muy especial para nosotros”, aseguró uno de los Gallagher sobre el Monumental.